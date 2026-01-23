75-letni Marek Kondrat po latach nieobecności w zawodzie zaskoczył swoich fanów decyzją o powrocie na plan filmowy. Aktor przez długi czas unikał mediów i wywiadów, koncentrując się na życiu prywatnym. Tym większym szokiem okazała się wiadomość, że aktor zdecydował się wrócić do aktorstwa w jednej z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji - nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa.

Nowa „Lalka” przekonała aktora do powrotu na plan

Marek Kondrat pojawi się w nowej adaptacji powieści Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Aktor wcieli się w postać Ignacego Rzeckiego. To wyjątkowa rola, która skłoniła go do ponownego wejścia w świat filmu. Produkcja zyskała rozgłos nie tylko dzięki znanej obsadzie, ale również za sprawą gestu solidarności twórców z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Producenci filmu postanowili przekazać na licytację WOŚP wyjątkowe rekwizyty z planu - cylinder i laskę Ignacego Rzeckiego, czyli przedmioty, z którymi Marek Kondrat pojawi się w filmie. Co więcej, aktor osobiście wręczy wylicytowane pamiątki zwycięzcy w Krakowie lub Warszawie.

Kamila Urzędowska i wyjątkowa oferta dla fanów

To nie jedyna atrakcja przygotowana przez twórców filmu. Kamila Urzędowska, odtwórczyni głównej roli kobiecej w "Lalce", zaprosi dwie osoby na uroczystą premierę filmu we wrześniu. Cena zaproszenia wynosi obecnie 15,5 tysiąca złotych. Zwycięzcy będą mieli niepowtarzalną okazję przejść z aktorką po czerwonym dywanie, zapozować do zdjęć na ściance oraz uczestniczyć w bankiecie po premierze. Dodatkowo otrzymają plakat filmu z autografem i osobistą dedykacją Kamili Urzędowskiej.

Gdzie i kiedy można spotkać Marka Kondrata?

Przekazanie wylicytowanych rekwizytów przez Marka Kondrata odbędzie się osobiście w Krakowie lub Warszawie - lokalizacja zostanie wybrana w porozumieniu ze zwycięzcą licytacji. Dokładna data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona, wiadomo jednak, że uroczystość odbędzie się we wrześniu. Fani Marka Kondrata oraz miłośnicy klasyki polskiej literatury z niecierpliwością oczekują na premierę i szansę spotkania z legendą kina.

Zobacz także: