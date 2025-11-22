W Warszawie odbył się coroczny Bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam", na którym nie mogło zabraknąć gwiazd stacji. Wśród obecnych pojawiła się Dorota Szelągowska – znana prezenterka telewizyjna – w towarzystwie swojego partnera, Wojciecha Wysockiego. Para natychmiast przyciągnęła uwagę zgromadzonych fotoreporterów.

Ich wspólne wyjście było prawdziwą sensacją. Choć Szelągowska niechętnie opowiada o życiu prywatnym, tym razem z dumą pozowała na ściance razem z ukochanym. Uśmiech nie schodził z jej twarzy, a relacja z Wysockim wydawała się niezwykle ciepła i autentyczna.

Dorota Szelągowska zachwyciła na czerwonym dywanie

Dorota Szelągowska zaprezentowała się w czarnej koronkowej sukni z prześwitami, która doskonale podkreśliła jej sylwetkę. Kreacja była niezwykle elegancka, z nutą zmysłowości, a delikatna biżuteria dodała stylizacji klasy. Partner prezenterki również postawił na klasykę – czarny garnitur dopełnił spójny wizerunek pary.

Stylizacja Szelągowskiej wywołała ogromne zainteresowanie mediów. Czarne koronki w połączeniu z subtelnymi dodatkami sprawiły, że wyglądała olśniewająco. Trudno nie zwrócić również uwagi, że Dorota Szelągowska i Wojciech Wysocki zachowywali się jak zakochani nastolatkowie – czułe spojrzenia, uśmiechy i wspólne pozowanie do zdjęć szybko przykuły uwagę mediów. Fotoreporterzy wręcz nie mogli oderwać od nich obiektywów, a atmosfera szczęścia i bliskości była wręcz namacalna.

Choć para raczej unika medialnego szumu, ich wspólne wyjście na bal pokazało, jak silna więź ich łączy.

Fundacja TVN przyciąga gwiazdy show-biznesu

Bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam" to wydarzenie charytatywne, które od lat gromadzi najważniejsze postacie polskiego show-biznesu. W tym roku również nie zabrakło znanych twarzy, które z zaangażowaniem wspierają działalność fundacji. Na czerwonym dywanie pojawiły się liczne osobistości ze świata mediów i telewizji.

Jak co roku, bal był nie tylko okazją do okazania wsparcia potrzebującym, ale też możliwością zaprezentowania się w eleganckim wydaniu. Wydarzenie stało się areną modowych popisów gwiazd i miejscem towarzyskich spotkań elit.

Dorota Szelągowska debiutuje z ukochanym na czerwonym dywanie, fot. AKPA/ Piętka Mieszko

