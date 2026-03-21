Najpierw Paweł traci Frankę w "M jak miłość" w tragicznych okilicznościach, a teraz okazuje się, że to nie koniec dramatów w popularnym serialu telewizyjnej Dwójki. Kama i Marcin, choć niedawno wzięli ślub, to teraz zmagają się z poważnym kryzysem i wiele wskazuje na to, że poruszyli temat nie do pogodzenia. Kama postawi ultimatum i odejdzie. Tak będą wyglądały ostatnie chwile Marcina i Kamy. O czym rozmawiali?

U Chodakowskich w "M jak miłość" zapada decyzja

Napięcie między Kamą a Marcinem narasta, bo w ich codzienność coraz mocniej wdziera się lęk o jego bezpieczeństwo. Kama nie ukrywa, że praca Marcina w agencji detektywistycznej jest dla niej źródłem nieustannego stresu i nie potrafi już udawać, że to tylko chwilowy kryzys. Marcin słyszy, że ma zmienić zawód na mniej ryzykowny, ale nie zamierza zrobić kroku w tył. W domu Chodakowskich rozmowy wracają do tego samego punktu i zamiast ulgi przynoszą tylko większą determinację po obu stronach.

W 1919 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca, sprawa robi się jeszcze bardziej jednoznaczna, gdy Marcin rozmawia ze swoim wspólnikiem Jakubem. Daje do zrozumienia, że nie zamierza kończyć współpracy i nie planuje odejścia z agencji detektywistycznej. Dla Kamy to sygnał, że nie chodzi już o drobne ustępstwa, tylko o wybór, który może przesądzić o ich małżeństwie. Marcin broni tego, co zbudował, i podkreśla, że to zajęcie jest dla niego czymś więcej niż pracą.

Wyjątkowa niespodzianka Marcina dla Kamy w "M jak miłość"

Marcin próbuje pokazać Kamie, że jej potrzeby są dla niego ważne, i przygotowuje niespodziankę, która ma trafić prosto w jej marzenia. W dawnym sklepie Kamy, butiku z odzieżą vintage, urządza dla niej salon fryzjerski dokładnie taki, o jakim myślała. To ma być nowy start i dowód, że liczy się jej szczęście. Prezent robi wrażenie, ale nie zamyka tematu, który najbardziej boli.

Starałem się wszystko zrobić według twojego projektu: lustra, kolory… No co ty, płaczesz?... Nie podoba ci się? Przepraszam cię za te nerwy, strach. Za to, że wywróciłem twoje życie do góry nogami. Chciałem chociaż trochę ci to wynagrodzić powie Marcin do Kamy

Mocne słowa Kamy i Marcina w "M jak miłość"

W nowym salonie, podczas romantycznej kolacji, atmosfera na chwilę mięknie, ale spór wraca natychmiast, gdy rozmowa schodzi na agencję detektywistyczną. Marcin zapewnia, że może działać ostrożniej i wybierać lżejsze sprawy, jednak granica jest jasna, bo pracy nie zmieni. Kama nie przyjmuje takiego rozwiązania, bo dla niej sam fakt ryzyka pozostaje nie do zniesienia.

Wiesz, że nie to miałem na myśli… Kochanie, rozmawialiśmy już o tym… Jestem gotowy wprowadzić jakieś zmiany, brać lżejsze sprawy, ale… pracy nie zmienię! Za dużo kosztowało mnie, żeby dojść do tego miejsca, zdobyć zaufanie klientów, stworzyć tę agencję… Nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić cokolwiek innego! - wyznała Marcin

Marcin nie zamierza rezygnować z siebie, swojej pasji i pracy, bo kiedy poznał Kamę pracował w agencji detektywistycznej i jego partnerka doskonale wiedziała, z czym się to wiążę. Marcin nie ma zamiaru rezygnować z pracy, a to oznacza tylko jedno. Kama z "M jak miłość" zostawiła tylko list pożegnalny i zdecydowała się odejść.

Marcin, chyba jeszcze nigdy tak bardzo cię nie kochałam, jak dzisiaj… Jesteś moim wszystkim. I właśnie dlatego odchodzę… bo nie dam rady dłużej tak bardzo się o ciebie bać. - napisała w liście Kama

To już definitywny koniec ich relacji? Kolejne odcinki "M jak miłość" przyniosą odpowiedź na to pytanie.

Ostatnie chwile Kamy i Marcina w "M jak miłość"! fot. MTL Maxfilm

