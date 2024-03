Życie Sandry Kubickiej przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję, choć największe zmiany wciąż jeszcze przed nią. Modelka póki co przygotowuje się do nowej roli, co chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Teraz pochwaliła się kolejnymi kadrami, obok których fani nie mogli przejść obojętnie!

Sandra Kubicka w białej sukni

Kilka miesięcy temu Sandra Kubicka i Baron najpierw ogłosili swoje zaręczyny, a raptem parę dni później poinformowali, że spodziewają się dziecka! Dla modelki ciąża była największym marzeniem, ale zajście w nią długo wiązało się z poważnymi problemami. W końcu jednak się udało, a o swoim szczęściu ta opowiada w sieci niemal każdego dnia, przygotowując się jednocześnie do powitania na świecie synka.

Ostatnio Sandra Kubicka zaniepokoiła odbiorców wyznaniem na temat kłopotów z poruszaniem się! Wygląda jednak na to, że dolegliwości udało się pokonać, bo teraz do sieci trafiło nagranie, na którym modelka radośnie i energicznie wywija w... białej sukni!

Jak się okazało, Sandra została ambasadorką marki z produktami dla mam i niemowląt, a udostępnione przez nią kadry pochodzą właśnie z sesji do kampanii. Przy okazji 29-latka mogła wykonać kilka zdjęć upamiętniających jej błogosławiony stan, który, jak podkreśliła, powoli zbliża się ku końcowi!

Te zdjęcia to pamiątka dla mnie na całe życie. Czas tak szybko leci, czuję jakbym dopiero wczoraj zrobiła test, a tu niedługo poznamy naszego synka. Istna magia. Cuda się zdarzają

Póki co Sandra nie zdradza, kiedy maluch pojawi się na świecie. Tymczasem w komentarzach internauci nie szczędzili słów zachwytu, nie mogąc się napatrzeć na rozpromienioną przyszłą mamę.

Najszczęśliwsza Sandi, przepiękna ta sesja!

Cudownie wyglądasz. Piękny czas przed Wami

Jak można wyglądać tak pięknie?!

Sandro, wyglądasz przepięknie. To będzie piękna pamiątka dla Ciebie i dla synka, jak dorośnie

Nie możemy się doczekać, aż synek Sandry Kubickiej i Alka Barona pojawi się na świecie!

