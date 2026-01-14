W ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Julia von Stein i jej ojciec Bogdan von Steinhoff włączyli się do akcji, oferując coś absolutnie wyjątkowego – wspólną kolację na aukcji charytatywnej. Para znanych osobistości dołączyła tym samym do grona celebrytów wspierających inicjatywę Jerzego Owsiaka.

Julia von Stein i jej tata grają z WOŚP

Aukcja, organizowana na platformie Allegro w ramach WOŚP 2026, wzbudziła ogromne zainteresowanie. Julia von Stein, znana ze swojej działalności medialnej, oraz jej ojciec, Bogdan von Steinhoff, zdecydowali się na niezwykle osobiste zaangażowanie w pomoc charytatywną. Ich propozycja to wyjątkowa okazja, by spędzić wieczór z inspirującymi rozmowami i poczuć niepowtarzalny klimat kameralnego spotkania.

Zapraszamy na wyjątkową kolację z Julią von Stein i Bogdanem von Steinhoff - wieczór pełen charakteru, szczerych rozmów i inspirujących historii. Podczas kameralnej, eleganckiej kolacji goście będą mieli okazję: poznać Julię i Bogdana poza kamerami, usłyszeć kulisy życia medialnego i zawodowego, porozmawiać o odwadze, wizerunku, sukcesach i porażkach, spędzić wieczór w wyjątkowej atmosferze przy doskonałej kuchni. To nie jest zwykłe wydarzenie - to spotkanie ludzi z charakterem, rozmowy bez scenariusza i inspiracje, które zostają na dłużej możemy przeczytać w opisie aukcji.

Licytacja aukcji WOŚP z udziałem Julii von Stein i Bogdana von Steinhoffa wciąż trwa, jednak już teraz osiągnęła imponującą kwotę. Cena kolacji wynosi obecnie 6,5 tysiąca złotych, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta oferta. Do zakończenia aukcji pozostały 22 dni, co oznacza, że suma może jeszcze znacząco wzrosnąć. W opisie zaznaczono, że koszty dojazdu ponosi zwycięzca licytacji, jednak nie ma wzmianki o konieczności opłacenia posiłku.

Wszystkie środki z aukcji zostaną przekazane na cel 34. Finału WOŚP, czyli wsparcie gastroenterologii dziecięcej. To konkretna pomoc, która może realnie zmienić życie najmłodszych pacjentów.

Aukcja Maćka Musiała znów bije rekordy popularności

Aukcja Julii von Stein i jej taty zyskuje coraz większy rozgłos, ale na ten moment to oferta Maćka Musiała cieszy się największą popularnością. Tym razem aktor postanowił zaoferować wspólne zatańczenie poloneza.

Może to być studniówka, może to być wesele, może to być też pod sklepem osiedlowym wyjaśnił sam Maciej Musiał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gwiazdor "Rodzinki.pl" zaoferował, że zwycięzcy posprząta mieszkanie do utworu "Explosion" duetu Kalwi & Remi. Wówczas aukcja osiągnęła zawrotne 136 tysięcy złotych!

Oprócz tego na tegoroczną aukcję WOŚP trafiły chociażby pamiątki po Joannie Kołaczkowskiej oraz grafika Pabla Picassa, którą wystawił Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z żoną. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 25 stycznia!

Aukcja Julii von Stein dla WOŚP

Zobacz także: Joanna Krupa podjęła decyzję ws. WOŚP. Ten wpis zdradza wszystko