Internauci od tygodni prześcigali się w wymyślaniu teorii spiskowych na temat zniknięcia księżnej Kate, która w połowie stycznia przeszła operację w londyńskiej klinice. Plotkowano na temat rozwodu z romansem w tle, czwartej ciąży, a nawet operacji plastycznej. Prawda okazała się jednak znacznie smutniejsza i bardziej szokująca. Księżna Walii w piątek, 22 marca opublikowała nagranie, w którym ujawniła, że zdiagnozowano u niej raka. Żona księcia Williama rozpoczęła już chemioterapię i na razie nie wróci do obowiązków.

Księżna Kate i książę William czekali z ogłoszeniem choroby ze względu na dzieci

W piątek zagadka zniknięcia w rodzinie królewskiej, którym przez ostatnie tygodnie żyła Wielka Brytania, została rozwiązana. Niestety przekazano smutne wieści. Okazało się, że księżna Kate ma nowotwór i rozpoczęła chemioterapię. Żona następcy tronu w środę nagrała specjalne oświadczenie, jednak czekała z publikacją. Royalsi postanowili podzielić się tymi informacjami dopiero w przerwie wielkanocnej.

Kate Middleton Tristan Fewings/Press Association/East News

Media zarzucały błędy w komunikacji rodzinie królewskiej oraz niepotrzebne zwlekanie, co przyczyniło się do powstania wielu plotek. Najwyraźniej jednak książęca para wszystko zaplanowała. Kate Middleton i William czekali, aż ich dzieci rozpoczną przerwę od szkoły. W piątek George, Louis i Charlotte opuścili placówkę. Wieści o chorobie ich mamy opublikowano tuż po zamknięciu Lambrook School w Bracknell.

Kate Middleton, książę William Rex Features/East News

Jak wskazuje „Daily Mail”, royalsi zrobili to, by ograniczyć zamieszanie medialne wokół ich dzieci w tej trudnej sytuacji. Teraz rodzina przeniosła się do drugiego domu, by tam odpocząć od burzy w sieci. Wiemy też, że książęca para nie weźmie udziału w wielkanocnym nabożeństwie w Windsorze.

Udostępnili nagranie z Kate kilka godzin po zamknięciu szkoły, aby po upublicznieniu wiadomości ich dzieci nie musiały od razu odpowiadać na pytania na placu zabaw – czytamy w brytyjskim tabloidzie.

George ma teraz 10 lat i nie można go przed niczym uchronić – wskazuje informator na łamach „The Sunday Times”.

Kiedy już dotrze do bramy szkoły i na szkolne boisko, nie będzie mógł uniknąć konfrontacji – dodaje.

Kate Middleton Pool / i-Images/Eyevine/East News

Wiemy, że księżna Kate nie od razu powiedziała dzieciom o nowotworze. Książęca para razem z dziećmi ma przerwę aż do 17 kwietnia. Rodzina zatrzymała się w rodzinnym Anmer Hall, wiejskiej rezydencji, która jest częścią posiadłości Sandringham. W połowie miesiące książę William ma wrócić do planowanych spotkań. Powrót jego żony natomiast zależy od decyzji lekarzy.

