Kiedy spotkali się publicznie po niemal 30 latach, trudno było powstrzymać wzruszenie. Catherine O'Hara towarzyszyła Macaulay'owi Culkinowi w Walk of Fame w Hollywood, kiedy odsłaniał swoją gwiazdę w 2023 roku. Oboje nie kryli wzruszenia. Dziś media obiegły smutne wieści o śmierci filmowej mamy z "Kevin sam w domu".

To było ostatnie publiczne spotkanie Culkina i O'Hary

1 grudnia 2023 roku Macaulay Culkin, znany przede wszystkim z roli Kevina McCallistera w kultowym filmie „Kevin sam w domu”, został uhonorowany swoją własną gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław. Ceremonia odbyła się w Los Angeles, a na wydarzeniu pojawiła się najbliższa rodzina aktora - jego żona Brenda Song oraz ich dwaj synowie. Obecność filmowej mamy Culkina, Catherine O’Hary, była dla wielu najbardziej poruszającym momentem całej uroczystości.

Aktorka zapowiedziała Culkina przed odsłonięciem gwiazdy, a następnie oboje rzucili się sobie w ramiona. Ich spotkanie było pierwszym publicznym od lat i wzbudziło ogromne emocje. O’Hara w przemówieniu podkreśliła, że to właśnie Culkin uczynił „Kevina samego w domu” globalną sensacją i zasłużył na uhonorowanie na Hollywood Walk of Fame. Mówiła:

''Kevin sam w domu'' był, jest i zawsze będzie globalną sensacją. Powodem, dla którego rodziny na całym świecie nie mogą pozwolić sobie na rok przerwy bez wspólnego oglądania tego filmu jest Macaulay Culkin. Gratulacje! Zasłużyłeś na swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie, swoją fałszywą mamę, która nie raz, a dwa razy zostawiła cię w domu samego. Jestem z ciebie dumna

Na twarzy Macaulaya Culkina malowało się wzruszenie, a jego żona, Brenda Song, nie powstrzymała łez. Spotkanie z Catherine O’Harą było wyjątkowe nie tylko ze względu na sentymentalne wspomnienia, ale również dlatego, że było to ich ostatnie wspólne wystąpienie publiczne.

Catherine O’Hara nie żyje. Aktorka miała 71 lat

Catherine O’Hara, filmowa matka Kevina, zmarła w wieku 71 lat. Smutne wieści o śmierci obiegły media 30 stycznia 2025 roku. Aktorka zmarła po krótkiej chorobie w swoim domu w Los Angeles. Dla wielu fanów „Kevina samego w domu” była nieodłączną częścią dzieciństwa, a jej śmierć wywołała falę żalu i wspomnień. Spotkanie z Culkina podczas ceremonii w Alei Sław w 2023 roku było ich ostatnim publicznym spotkaniem.

Macaulay Culkin żegna Catherine O’Harę

Po śmierci Catherine O’Hary, Macaulay Culkin opublikował poruszający wpis, żegnając swoją ekranową matkę. Napisał: „Mamo, myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem siedzieć na krześle obok Ciebie. Słyszałem Cię ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham Cię. Do zobaczenia”. Te słowa głęboko poruszyły fanów i media na całym świecie, przypominając o wyjątkowej więzi, jaka łączyła aktorów.

Zobacz także:

Catherine O'Hara i Macaulay Culkin w Alei Sław w Hollywod, fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News

Catherine O'Hara i Macaulay Culkin w Alei Sław w Hollywod, fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Catherine O'Hara i Macaulay Culkin w Alei Sław w Hollywod, fot. Rex Features/East News