Tragiczne informacje napłynęły z USA. 30 stycznia 2026 roku zmarła Catherine O'Hara, kanadyjska aktorka, scenarzystka i komiczka, znana na całym świecie przede wszystkim jako mama Kevina z kultowego filmu „Kevin sam w domu”. Miała 71 lat. Doniesienia o śmierci artystki podał serwis TMZ, powołując się na dwa niezależne źródła. Szczegóły przyczyny zgonu nie zostały ujawnione, jednak wiadomo, że aktorka odeszła po krótkiej chorobie. Macaulay Culkin pożegnał filmową mamę

Macaulay Culkin żegna Catherine O'Harę

Catherine O'Hara zmarła w wieku 71 lat. Niedługo po tym, jak smutne wieści dotarły do mediów, głos zabrał Macaulay Culkin. Razem zagrali w kultowej serii "Kevin sam w domu". Tak filmowy "Kevin McCallister pożegnał ukochaną mamę:

Mamo, myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem siedzieć na krześle obok Ciebie. Słyszałem Cię ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham Cię. Do zobaczenia

Catherine O'Hara i Macaulay Culkin spotkali się w 2023 roku, podczas ceremonii wręczenia mu gwiazdy na Hollywood Walk of Fame. Zdjęcia z ich reunion zrobiły furorę na całym świecie. Dziś trudno uwierzyć, że Catherine O'Hara odeszła na zawsze.

Catherine O'Hara z "Kevin sam w domu" nie żyje

Catherine O'Hara zmarła w swoim domu w Los Angeles. Według doniesień TMZ, śmierć nastąpiła 30 stycznia. To bolesna strata nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla całej branży filmowej oraz milionów fanów na całym świecie.

Catherine O'Hara na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako Kate McCallister - matka Kevina, która w dramatycznych okolicznościach próbuje wrócić do syna pozostawionego samego w domu na Boże Narodzenie. Film z 1990 roku, w którym wystąpiła u boku Macaulaya Culkina, szybko stał się klasykiem świątecznego kina familijnego. Jej rola w „Kevin sam w domu” była połączeniem humoru, dramatyzmu i ogromnej empatii. O'Hara zagrała postać przepełnioną troską i determinacją, która mimo wielu przeciwności nie ustaje w walce, by odzyskać dziecko. Tę kreację pokochały miliony widzów na całym świecie.

Kim była Catherine O'Hara?

Catherine O'Hara urodziła się w Kanadzie. Swoją karierę rozpoczęła w latach 70., związując się z kultową grupą komediową Second City. Była znana ze swojego wyjątkowego talentu komediowego oraz charakterystycznego stylu gry aktorskiej. Oprócz kultowej roli mamy Kevina, aktorka wystąpiła także w takich produkcjach jak „Beetlejuice” czy popularny serial „Schitt's Creek”, w którym jej gra zdobyła uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. O'Hara była laureatką wielu prestiżowych nagród i przez dekady pozostawała jedną z najważniejszych postaci w świecie rozrywki.