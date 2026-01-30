Catherine O'Hara była kanadyjską aktorką, komiczką i scenarzystką, znaną przede wszystkim ze swojego niepowtarzalnego stylu gry aktorskiej oraz ogromnego talentu komediowego. Przez lata występowała w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. O'Hara urodziła się w Kanadzie i rozpoczęła swoją karierę w latach 70., związując się z kultową grupą komediową Second City.

Znana była również z ról w takich produkcjach jak "Beetlejuice" czy "Schitt's Creek", jednak to rola Kate McCallister – matki głównego bohatera w serii "Kevin sam w domu" - przyniosła jej największą popularność na całym świecie.

Nie żyje Catherine O'Hara

W piątek, 30 stycznia, świat obiegła smutna wiadomość - Catherine O'Hara nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 71 lat. Informację o jej śmierci przekazał serwis TMZ, który powołał się na dwa niezależne źródła.

Nie podano szczegółów przyczyny śmierci. W tej chwili wiadomo jedynie, że

O’Hara zmarła w piątek w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie o czym informuje Variety.

Jej odejście to ogromna strata dla całej branży filmowej i milionów fanów na całym świecie. Obecnie nie opublikowano oficjalnego oświadczenia rodziny aktorki.

O'Hara i rola w filmie "Kevin sam w domu"

Dla wielu widzów Catherine O'Hara na zawsze pozostanie mamą Kevina - chłopca przypadkowo pozostawionego samego w domu na czas świąt Bożego Narodzenia. Film "Kevin sam w domu" z 1990 roku szybko stał się jednym z największych hitów kina familijnego i co roku gości na ekranach telewizorów w okresie świątecznym.

Jej rola w tym filmie była zarówno zabawna, jak i poruszająca. Jako zrozpaczona matka próbująca wrócić do swojego syna, O'Hara pokazała swój kunszt aktorski, łącząc emocje z elementami komediowymi. Jej kreacja została zapamiętana przez miliony fanów na całym świecie.

