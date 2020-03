To bez niego Ilona z "Rolnik szuka żony" nie wyobraża sobie życia... I nie chodzi o Adriana! 

Ilona to jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Swoim podejściem do życia szybko podbiła serce Adriana, z którym do dziś tworzą szczęśliwy związek. Ilona zdaje się być osobą, która jest bardzo wierna uczuciom, nie tylko miłości, ale również przyjaźni. W sieci pokazała zdjęcie, ze swoim przyjacielem:

Oto mój najlepszy i niezastąpiony przyjaciel od ponad 12 lat 💗

O kim mówi w tak piękny sposób?

Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z przyjaciółkami. Dzielą wspólną pasję!

Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z przyjacielem

Ilona z "Rolnik szuka żony" od lat ma jedną pasję, są nią konie i jeździectwo. Już w programie próbowała zarazić Adriana swoim hobby i jak widać jej się udało. Jej ukochany również jest miłośnikiem zwierząt. Sam posiada pieska, który od razu podbił serce Ilony.

Ilona opublikowała w sieci zdjęcie konia, którym się opiekuje. Okazuje się, że ma go już 12 lat i nie wyobraża sobie, że miałoby go zabraknąć w jej życiu:

Oto mój najlepszy i niezastąpiony przyjaciel od ponad 12 lat 💗 Też macie zwierzaki bez których nie wyobrażacie sobie życia?

Na profilu Ilony możemy znaleźć sporo zdjęć z końmi. Zamiłowanie do zwierząt można również zauważyć w działalności pary w sieci. Adrian i Ilona już niejednokrotnie namawiali swoich fanów do pomocy w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Taka postawa jest godna pochwały!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" to nie tylko miłość, ale i przyjaźnie! Zobaczcie, kto z kim się trzyma po programie!

Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie ze swoim zwierzęcym przyjacielem.

Pasją Ilony jest jazda konna. Końmi zajmuje się od wielu lat. Swoją codzienną opieką nad zwierzętami chwali się również na swoim Instagramie.

Jej pasja udzieliła się również Adrianowi.