Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z przyjaciółkami. Dzielą wspólną pasję!

Ilona z "Rolnik szuka żony" nigdy nie ukrywała, że jeździectwo to jej wielka pasja. Już w programie o niej wspominała i zabrała Adriana na naukę jazdy konno w ramach randki. Teraz pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem ze wspólnej przejażdżki z przyjaciółkami. Tylko spójrzcie na to urocze trio!

Ilona pokazała zdjęcie przyjaciółek!

Ilona z "Rolnik szuka żony" pasją do jazdy konnej zaraziła już Adriana, który nawet zdecydował się na zakup dwóch kucyków do swojego gospodarstwa. Miłość do koni uczestniczka hitowego programu TVP dzieli również ze swoją małą siostrzenicą. A teraz opublikowała zdjęcie z przyjaciółkami, z którymi razem jeździ konno.

Kobiety wyglądają uroczo, niczym z Dzikiego Zachodu. Widać, że doskonale się bawią w swoim towarzystwie, wspólnie realizując pasję. Trzeba przyznać, że Ilona przyczynia się do zwiększenia zainteresowania tym sportem, co widać na Instagramie, gdzie wielu Internautów pyta o lekcję jazdy konno.

Tylko spójrzcie na urocze zdjęcie Ilony z przyjaciółkami!

Ilona przyjaźni się też z innymi uczestniczkami "Rolnika szuka żony" Natalią, Dianą i Anną.

Ilona i Adrian są jedyną parą, która po zakończeniu 6. edycji "Rolnika" nadal się spotyka