"Rolnik szuka żony" to nie tylko miłość, ale i przyjaźnie! Zobaczcie, kto z kim się trzyma po programie!

"Rolnik szuka żony" to program, w którym wiele par znalazło miłość. Są to m.in. Ania i Grzegorz Bardowscy czy Małgosia Sienkiewicz i Paweł Borysewicz. Ale "Rolnik..." to także przyjaźnie nawiązywanie na planie programu. Kto z kim się trzyma do dziś? Kto z kim się regularnie widuje? Sprawdziliśmy to dla Was!

Niezwykłe przyjaźnie na planie "Rolnik szuka żony"

Najwięcej przyjaźni przyniosła zdecydowanie ostatnia edycja show i to głównie koleżeńskie relacje między kandydatkami poszczególnych rolników. Ilona (w związku z Adrianem) niedawno spotkała się z Natalią (kandydatką Sławomira). Z kolei Natalia bardzo przyjaźni się z Dianą (kandydatką Seweryna), ale równie często widują się także z Violą (kandydatką Adriana). Wiemy również, że dobre stosunki utrzymują również Ania (była partnerka Jakuba) oraz Ilona!

Kto jeszcze? Od ponad trzech lat trwa piękna przyjaźń Sary i Emilki z czwartej edycji programu! Sara starała się o serce Karola, Emilia - Piotra. Choć obie panie nie znalazły miłości w show, wyniosły z jego prawdziwą przyjaźń na lata!

W przyjaźni nie chodzi o to aby być codziennie razem, ale by być wtedy kiedy potrzeba ❤. Na dobre i na złe w dylematach, w problemach w radościach. Od 3 lat zawsze na czas - napisała niedawno Sara o Emilii.

W piątej edycji o serce rolnika Jana rywalizowały Małgorzata i Elżbieta. Efekt? Przyjaźń obu pań! Kobiety od samego początku świetnie się dogadywały, a rywalizacja o względu mężczyzny zeszła na dalszy tor:

Mamy podobne charaktery, podobne podejście do życia, rozumiemy się bez słów. Jest między nami nić porozumienia. - powiedziała Małgorzata kilka miesięcy temu w "Pytaniu na śniadanie".

A sięgając jeszcze dalej? Okazuje się, że bliskie relacje (przyjacielskie!) mają Ania Michalska z drugiej edycji show oraz Zbigniew Kraskowski z czwartej! Rolnik regularnie odwiedza Anię, od czasu do czasu w sieci pojawia się ich wspólne zdjęcie. Ale mężczyzna zaznacza:

Z Anią łączy mnie wyłącznie przyjaźń - powiedział Party.pl Zbigniew.

Uczestnicy programu często spotykają się również na wszelkich targach, wystawach, wydarzeniach rolniczych. Oczywiście zawsze robią sobie wtedy pamiątkową fotkę! Poniżej Grzesiek, Wioletta, Krzysiek oraz Łukasz!