W środę, 6 maja, w kościele św. Anny o 14:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego, zmarłego 25 kwietnia w wieku 78 lat. Byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej żegnały tłumy żałobników, a wśród nich wiele osób znanych z polityki i mediów.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

W świątyni pojawili się m.in. Donald Tusk i Małgorzata Kidawa-Błońska, a także Bronisław Komorowski. Wśród uczestników byli również Jan Grabiec, Tomasz Grodzki, Grzegorz Schetyna, Leszek Balcerowicz oraz Krzysztof Kwiatkowski. Obecność tak wielu osób z życia publicznego tylko podkreśliła, jak mocno nazwisko Olechowskiego zapisało się w historii polskiej transformacji i w pamięci ludzi, którzy z nim współpracowali.

Na miejscu nie zabrakło też przedstawicieli świata mediów. Wśród nich uwagę zwracał Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego, który przybył na uroczystość razem z synem. Warto zaznaczyć, że Mann, który wcześniej publicznie informował o śmierci Olechowskiego, pojawił się w kościele mimo schorowania. Wiadomo, że ich znajomość sięgała czasów szkolnych, a z biegiem lat łączyła ich m.in. wspólna pasja do muzyki i spotkań poświęconych jej słuchaniu.

Wnętrze kościele znalazła się czarna urna z prochami zmarłego, a obok pojawiła się duża fotografia Andrzeja Olechowskiego. Zwracały uwagę także biało-czerwone elementy. Wśród wieńców i kompozycji kwiatowych dominowały barwy narodowe, a na urnie ułożono biało-czerwoną szarfę.

Rodzina Olechowskiego poprosiła żałobników o jedno

Wśród informacji przekazanych uczestnikom uroczystości szczególnie wybrzmiała prośba rodziny. Zamiast kwiatów bliscy zachęcili do finansowego wsparcia Fundacji Kapucyńskiej.

W tle uroczystości wracał też wątek samego życiorysu Olechowskiego. Pełnił funkcję ministra finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później ministra spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej i kandydował na urząd prezydenta RP w 2000 i 2010 roku.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, Fot. Anita Walczewska/East News,

