Pierwszy wpis Oli Kowalskiej po walce z koronawirusem. Córka Kasi Kowalskiej pokazała piękne zdjęcie 

Córka Kasi Kowalskiej świętuje dziś urodziny. Z tej okazji na Instagramie Oli pojawił się pierwszy wpis po tym, jak trafiła do szpitala w Londynie, walcząc z koronawirusem. Jej stan z dnia na dzień jest co raz lepszy, o czym regularnie informuje jej mama. Ola podziękowała dziś wszystkim za słowa wsparcia i życzenia z okazji urodzin!

Córka Kasi Kowalskiej przerywa milczenie

Ostatnie tygodnie dla rodziny Kasi Kowalskiej były naprawdę dramatyczne. Córka, Ola, na co dzień mieszkająca w Londynie, trafiła tam do szpitala pod koniec marca - wymagała intubacji, na co musiała zgodzić się jej słynna mama. Z dnia na dzień jej stan jednak poprawiał się. Dziś Kowalska na swoim Instagramie podziękowała za urodzinowe życzenia - to jej pierwszy wpis od prawie dwóch miesięcy:

Kocham Was wszystkich bardzo mocno! Dziękuję za wszystkie życzenia i miłe słowa, które zawsze przynosiły mi uśmiech […] Wsparcie i miłość, którą dostałam, były wspaniała i nawet nie wiem co powiedzieć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję! - napisała.

Kasia Kowalska złożyła swojej córce wzruszające życzenia:

Sto lat Olu !!! Wszystkiego co najpiekniejsze !!! Wszyscy bliscy i dalecy. Ślą ci moc dobrej energii. Ten dzień spedzasz w szpitalu ale wszyscy jestesmy z Tobą i nasz dzisiejszy koncert dedykujemy Tobie !!! Kochamy Cie ! Mama i Ignacy - napisała Kasia.

Oli życzymy dużo zdrowia!

Kasia Kowalska z córką na jednym z pokazów mody!