Tłum gwiazd na pogrzebie Lisy Marie Presley. Jej matka Priscilla poruszyła wyznaniem

Rozpoczęły się przygotowania do pogrzebu królowej Elżbiety II, a zagraniczne media nie mają wątpliwości, że ostatnie pożegnanie monarchini będzie największą ceremonią w historii. W pogrzebie królowej Elżbiety II wezmą przedstawiecie państw z całego świata i tysiace fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Pogrzeb królowej Elżbiety II Królowa Elżbieta II nie żyje , a wiadomość o jej śmierci zasmuciła wszystkich. Po ogłoszeniu informacji o śmierci monarchini przed Pałacem Buckingham zebrały się tłumy zrozpaczonych Brytyjczyków, żeby oddać jej hołd. Jak już wiemy, według wcześniejszych ustaleń pogrzeb królowej Elżbiety II powinien odbyć się 10 dni po jej śmierci, jednak według najnowszych doniesień cała procedura została przesunięta o jeden dzień, a to oznacza, że ceremonia odbędzie się 19 września. Uroczystość będzie miała charakter państwowy- warto przypomnieć, że ostatni tego typu pogrzeb odbył się w Wielkiej Brytanii 1965 roku, po śmierci premiera, Winstona Churchilla. W ostatnim pożegnaniu królowej Elżbiety II z pewnością wezmą przywódcy państw, rodziny królewskie i osobistości z całego świata. Zobacz także: Królowa Elżbieta II zostawiła po sobie ogromny majątek. Kto go odziedziczy? Jak informują zagraniczne media wszystko wskazuje na to, że na pogrzebie pojawią sie tysiące osób i będzie to jedno z największych wydarzeń w historii. Królowa spocznie obok swojego męża w zamkowej kaplicy Króla Jerzego VI na zamku Windsor. Książę Filip po śmierci w kwietniu 2021 roku został pochowany w krypcie św. Jerzego, ale po śmierci królowej- zgodnie z wolą monarchini- trumna z ciałem księcia ma zostać przeniesiona do kaplicy Króla Jerzego VI. Zobacz także: Brytyjska prasa żegna królową Elżbietę II w wyjątkowy sposób. Te okładki przejdą do historii...