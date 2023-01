Lisa Marie Presley udzieliła ostatinego wywiadu tuż przed śmiercią. Nie mogła ustać

Wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley zszokowała media. Gwiazda wzięła udział w ceremonii wręczenia Złotych Globów 2023. Niewiele wskazywało na to, że kilkanaście godzin później wydarzy się tragedia. Jednak po nagraniach z imprezy widać, że córka Elvisa Presleya nie czuła się najlepiej. Podczas jednego z wywiadów miała trudności z zachowaniem równowagi.

Jedyna córka Elvisa Presleya, Lisa Marie Presley zmarła w wieku 54 lat. Stan gwiazdy nagle i niespodziewanie się pogorszył. Konieczna okazała się hospitalizacja. Niestety kobieta zmarła w szpitalu. Przykre doniesienia potwierdziła jej matka, Priscilla Presley. Wiadomość zaskoczyła wszystkich, zwłaszcza że Lisa Marie dzień przed śmiercią była na ceremonii wręczenia Złotych Globów 2023.

Nagrania z imprezy pokazują, że córka Elvisa Presleya nie czuła się najlepiej. Najprawdopodobniej już wtedy miała problemy ze zdrowiem. W trakcie wywiadu musiała złapać za ramię swojego przyjaciela, 80-letniego Jerry'ego Schillinga. Gwiazda najwyraźniej miała trudności z utrzymaniem równowagi. Rozmowa dotyczyła filmu "Evlis", dzięki któremu wcielający się w rolę Króla rock'n'rolla, Austin Butler odebrał Złoty Glob.

Dzisiejsza noc będzie niezwykła dla Elvisa. Czy mieliście okazję poznać się z Austinem [przyp. red. - Butlerem] lepiej? — zapytał dziennikarz.

Tak. Chwycę cię za ramię [przyp. red. - zwróciła się do przyjaciela]. Mieliśmy okazję poznać się bliżej i go uwielbiam — odpowiedziała.

Kiedy zobaczyłaś go po raz pierwszy, co pomyślałaś?

Masz na myśli film? — dopytała nieco skołowana.

Tak, co pomyślałaś, jak zobaczyłaś go w roli?

Jego występ był niesamowity. Potrzebowałam aż pięciu dni, żeby dojść do siebie. To było tak autentyczne — wyznała.