Kolejna edycja "The Voice of Poland" i kolejne zmiany. Tym razem w fotelach jurorskich zasiądą: Edyta Górniak, Urszula Dudziak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Edyta Górniak powróciła do składu trenerskiego. Do tej pory brała udział w edycjach trzeciej, piątej i szóstej. Po dość długiej przerwie ponownie zdecydowała się na poprowadzenie swojej drużyny do zwycięstwa. Do tej pory przy programie współpracowała tylko z Tomsonem i Baronem. Jak potoczy się współpraca z pozostałymi dwoma jurorami?

Skład jurorski jest kuszący - nie kryje Edyta Górniak.

Diva zastrzegła jednak, że każdy z nich ma chrapkę na najlepszych. Czyżby zaogniały się pierwsze konflikty? Zobaczcie naszą rozmowę z Edytą Górniak

East News