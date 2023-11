1 z 7

Za nami 4. i 5. odcinek „The Voice of Poland”, w których mogliśmy podziwiać „Przesłuchania w Ciemno”. O tytuł „Najlepszego Głosu w Polsce” walczyli wokaliści z Podkarpacia, Warmii i Mazur. Nie da się ukryć, że emocji nie zabrakło i sporo się wydarzyło. Tradycyjnie już trenerzy wybrali najlepszych wokalistów do swoich drużyn. Uwagę zwrócił jednak jeden uczestnik, 29-letni Łukasz Madej, który na co dzień jest budowlańcem. Na scenie wykonał utwór „Don’t Poison Your Heart” Michała Szpaka. Niestety, nikt się nie odwrócił, nawet Michał! Co ciekawe jednak, Michał Szpak najwyraźniej nie chciał zranić uczuć uczestnika i po występie poszedł za kulisy i poprosił Łukasza o wspólny występ! Co jeszcze działo się w show? Poznajcie szczegóły na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Michał Szpak: "Robi się bardzo niebezpiecznie!" - nowy zwiastun The Voice Of Poland już jest!