"The Voice of Poland": Arek Kłusowski w duecie marzeń z Kayah

Arek Kłusowski, uwielbiany przez widzów uczestnik "The Voice of Poland", spełnia swoje kolejne muzyczne marzenia i czaruje niepowtarzalnym głosem. Kilka tygodni temu w duecie z Kayah i przy akompaniamencie mistrza, Michała Kmieciaka, wydali utwór "Niech zimy nie będzie". Pod koniec roku światło dzienne ujrzała także nowa aranżacja hitu Kayah pt. "Za późno" w wykonaniu muzyka. Poznajcie szczegóły tej współpracy.

Arek Kłusowski i Michał Kmieciak we współpracy z Kayah

Arek Kłusowski to ceniony wokalista, kompozytor i tekściarz, który szerszej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w "The Voice of Poland". Jego muzyka to nie tylko dobre brzmienie ale również wartościowe treści. Wiosną zeszłego roku wydał swój drugi autorski album pt. "Lumpeks", w którym zmierzył się w wieloma trudami, które niesie XXI wiek:

Chciałem zamanifestować moją niezgodę na szerzenie się nienawiści w przestrzeni publicznej – mówił w wywiadzie dla Vogue.pl, o swojej nowej płycie.

Album "Lumpeks" to nie jedyna muzyczna niespodzianka, jaką podzielił się ze swoimi fanami, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia swoją premierę miała piosenka oraz teledysk do "Niech zimy nie będzie" we współpracy z Michałem Kmieciakiem oraz Kayah.

"Niech zimy nie będzie" to poruszająca ballada o tęsknocie do bliskości, do drugiej osoby, do swojego miejsca na ziemi. Arek Kłusowski marzył o duecie z Kayah, a w tym przypadku marzenie się spełniło:

Kiedy tylko usłyszałam pierwsze dźwięki tego utworu, od razu się zakochałam. Potem wszedł aksamitny wokal Arka i kompletnie odjęło mi mowę. Jestem zawsze wielce wzruszona, gdy wspaniali artyści, zapraszają mnie do tak pięknych kooperacji. (...)Jestem zachwycona i wzruszona! Mam nadzieję, że odbiorcy odnajdą w tym utworze swoje emocje i zachwycą się obrazkiem do niego tak samo jak ja - podsumowała Kayah

Fot. Krzysztof Szlęzak, mat. prasowe

Współpraca z Kayah to nie jedyna muzyczna niespodzianka od Arka Kłusowskiego. Pod koniec grudnia pojawiła się również jego aranżacja dużego hitu Kayah pt. "Za późno". Była to kolejna odsłona akcji Kayax XX Rework, która została przygotowana na dwudziestolecie Kayaxu.