Już dzisiaj pierwszy odcinek 3. edycji "The Voice of Poland". Najbardziej wyczekiwane show sezonu będziemy bacznie obserwować i komentować specjalnie dla was. Jak w jury sprawdzą się Edyta Górniak i Maria Sadowska, kogo wybiorą uczestnicy i kto straci szansę na dalszą zabawę? Oglądajcie razem z nami!

Najwięcej głosów po pierwszym odcinku wyłowiła Maria Sadowska. W jej drużynie znaleźli się: Natalia Krakowiak, Arek Kłusowski, Maria Rodriguez, Kasia Stanek. W zespole Marka Piekarczyka w bitwach usłyszymy Nellę Marczewski, Roberta Zalewskiego. Marie Napieralskaw i Michał Grobelny zostali podopiecznymi Tomsona i Barona. A Edycie udało się przekonać tylko Martę Maksymiuk.



21:56 Pierwszy odcinek trzeciej edycji "The Voice" za nami.

21:54 Kasia już przed programem zdecydowała, że jak odwróci się Maria, to chce u jej boku walczyć o muzyczną karierę. Edyta jest smutna...

21:53 Edyta boi się, że Kasia jej nie wybierze. Walczy o uwagę z Marią , nazwała sadowską "świnią" za podkupywanie wokalistki.

21:51 "Fantastyczny masz wokal. Bardzo chciałabym, abyśmy mogły razem pracować" - wyznała Górniak z promiennym uśmiechem na twarzy.

21:49 Edyta odwraca się jako pierwsza. Jest pod wrażeniem. Za nią grzybek nacisną Marek i Maria. Górniak wstała z krzesła i krzyknęła "Moja!". Chyba będzie walczyć o wokalistkę jak lwica ;)

21:47 Na scenie sympatyczna blondynka Kasia Stanek w repertuarze Kate Bush. "Running Up The Hill" ujmie jurorów. Uczestniczka występ dedykuje choremu bratu.

21:44 Każdy z jurorów chciał mieć Michała w drużynie. Ostatecznie uczestnik wybrał Tomsona i Barona. Maria jest zawiedziona werdyktem.

21:41 Na szczęście Marysia jest cała i wraz z trenerami otoczyła fortepian. Wszyscy śpiewają z Michałem.

21:41 Auu.... Marysia podchodząc do wokalisty zaliczyła upadek. Polała się krew.

21:40 Trenerzy ponownie się rozmarzyli. Z naciśnięciem grzybków czekali prawie do samego końca. Wokalista otrzymał cztery razy tak. Kogo wybierze?

21:38 Michał gra na fortepianie i śpiewa balladę z repertuaru Bruno Marsa.

21:36 Za chwilę na scenie pojawi się Michał Grobelny, który potrafi udawać różne głosy.

21:34 Robert wybrał rockmana z krwi i kości. Marek Piekarczyk ma pierwszy męski głos w drużynie.

21:30 "Robercie jesteś kompletnym wariatem. Jest nieczysto, nie zgadza się, ale masz to coś" - chwali Marysia wokalistę. Robert wybierze ją czy Marka?

21:30 Sadowska wstała i tańczy na fotelu.

21:30 Rockowe brzmienie przypadło już do gustu Markowi i Marysi

21:28 Na scenie Robert, który jest miłośnikiem country. W kowbojskim kapeluszu śpiewa hit Blondie "One Way or Another"

21:26 Marta postanowiła pracować z Edytą Górniak.

21:25 Edyta próbuje skusić studentkę praktykami w kancelarii jej partnera.

20:23 "To jest czad" - powiedziała Edyta. "Wprawiłaś w nas w cudny nastrój" - dodała Sadowska.

20:22 Na ustach trenerów pojawiły się uśmiechy. Pierwsza odwróciła się Edyta, za nią Marek i Marysia. Na końcu Afromental.



20:20 Teraz swoim głosem chce ująć trenerów Marta, która studiuje i zajmuje się modelingiem. Uczestniczka śpiewa przebój "Ironic" Alanise Morisette

20:18 Maria zdecydowała się na drużynę Marysi Sadowskiej. Trenerka promienieje ze szczęścia.

20:16 Trenerzy zaczęli tańczyć salsę z Kubanką. Na scenie szał. Biodrami najlepiej rusza Marek Piekarczyk ;)

21:14 Uczestniczka przypadła do gustu wszystkim oprócz Edyty. Trenerzy próbują znaleźć z Marią wspólny język. Jesteś pierwszą osobą, która zaśpiewała standard jazzowy, bravo za odwagę - skomentowała występ Sadowska.

21:10 Maria śpiewa po hiszpańsku. Co na taki oryginalny repertuar trenerzy?

21:10 Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Maria Rodriguez z Kuby, która przybyła do Polski za miłością.

Czas na drugą część...

21:08 Rozpoczyna się druga część dzisiejszego odcinka. Tym razem usłyszymy głosy z Pomorza.

20:54 I koniec pierwszej części. Poznaliśmy wszystkie talenty z Mazowsza. Za chwilę druga część "The Voice 3", tym razem na Pomorzu.

20:54 Drużyna Marii Sadowskiej powiększyła się o kolejny głos. Wokalistka dopięła swego i pęka z dumy.

20:52 Arek zaimponował jurorom. Maria chce bardzo zdobyć wokalistę do drużyny.

20:50 Na scenie pojawił się Arek, który śpiewał jak czarnoskóra wokalistka. Trenerzy są w szoku, gdyż większość obstawiała, że piosenkę śpiewa dziewczyna.

20:49 Teraz tajemniczy głos. Chłopak czy dziewczyna?

20:46 Marie wybrała Afromental

20:46 Marie wybrała Afromental, gdyż stwierdziła, że potrzebuje w życiu trochę świeżości.

20:45 "Jesteś dowodem na to, że najważniejsze jest to czego nie widać" - powiedziała Edyta, która wzruszona jest występem wokalistki.

20:43 Edyta placze

20:43 Odwróciły się wszystkie fotele. Edytę poniosły emocje i zaczęła chodzić po studiu.

20:41 Przed trenerami śpiewa Marie Napieralska, która na występuje w Teatrze Buffo. Wokalistka mierzy się z repertuarem Kayah i jej "Testosteronem". Marie pracowała w amerykańskiej telewizji polonijnej!

20:39 Marysia obiecuje pomoc przy wydaniu płyty. Ciekawe czy dotrzyma słowa? :)

20:38 Marysia podbiegła do Magdy i ją przytuliła i przeprosiła w imieniu trenerów, że się nie odwrócili. Edyta Górniak: "Co myśmy zrobili".

20:37 Niestety nikt się nie odwrócił. Jurorzy czują, że popełnili błąd. Marek liczył, że odwróci się Marysia. Gdy tego nie zrobiła krzyknął "Wieśniaro!". Maria płacze! Pierwsze łzy w 3 edycji!

20:35 Dziewczyna czaruje jurorów piękną balladą. Wszyscy się rozmażyli. Na razie nie przerywają wokalistce. Czy ktoś się odwróci?

20:32 Już za chwilę zaśpiewa przyjaciółka Michała Sobierajskiego z drugiej edycji The Voice Madalena

20:30 O wokalistkę walczyli Marek i Tomson z Baronem. Trenerzy są zaskoczeni, że Nella ma tylko 18 lat i taki mocny głos. Uczestniczka wybrała Marka Piekarczyka. Edyta Górniak zapewniła, że swoją córkę nazwie ... jej imieniem :)

20:27 Nella wybrała mało komercyjną piosenkę "Good Luck" Basement Jaxx. W przeciągu kilku sekund odwrócił się Marek Piekarczyk.

20:26 Za chwilę na scenie pojawi się Nella Marczewski, która z natury jest buntowniczką. Usłyszymy rockowy repertuar?

20:23 Natalia przypomniała Edycie, że śpiewały już kiedyś razem. Diwa się wzruszyła. Dziewczyna wybrała właśnie nią. "Nasze drogi znów się spotkały" powiedziała trenerka.

20:20 Natalia kupiła wszystkich trenerów. Kogo wybierze? Edyta komplementuje wokalistkę za to, że wybrała tak trudny utwór.

20:19 Natalia śpiewa "Listen" z repertuaru Beyonce. Marek i Marysia się odwrócili.

20:18 Za chwilę na scenie pojawi się Natalia Krakowiak, która śpiewała już z Edytą Górniak w programie "Od przedszkola do Opola". Trenerka rozpozna wokalistkę?

20:16 Dzisiaj poznamy talenty z Mazowsza. Na początek Patrycja, która śpiewa w programie "Od przedszkola, do Opola" :)

20:15 Pojawili się prowadzący show: Tomasz Kammel, Marika i Maciej Musiał

20:14 A tak wyglądał pierwszy występ. Edyta Górniak jak zwykle udowodniła, że ma jeden z najlepszych głosów w Polsce ;)

20:12 Na dobry początek trenerzy śpiewają na żywo piosenkę "Tysiące głosów".

20:09 zaczęło się! Chwila na krótki skrót tego, co zobaczymy...

20:05 Rozpoczynamy relację z 1 odcinka "The Voice of Poland" na żywo! W redakcji AfterParty.pl czujnym okiem na cały program spoglądają Hades i chimera. Specjalnie dla was będziemy relacjonować dzisiejszy odcinek. Nie zabieramy więcej czasu, zachęcamy do komentowania. Czas na wielki start :)

