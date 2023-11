3 z 5

Pierwszy odcinek "The Voice Kids" zgromadził więcej widzów niż premierowa odsłona ósmej edycji "The Voice of Poland"! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl pierwszy odcinek ósmej edycji "The Voice of Poland", który został wyemitowany we wrześniu 2017 roku, oglądało średnio 1,78 mln osób.