Borys Szyc oprócz głośnych ról w dwóch kinowych hitach 2012 roku - "Kac Wawa" i "Bitwa pod Wiedniem", znany jest także z miłości do ostrego balangowania. Podobno na tym ucierpiał związek gwiazdora z Kają Śródką, która miała ambitniejszą wizję przyszłości z nim. Teraz problem wrócił w kolejnej relacji aktora, z Zofią Ślotałą.

Reklama

Na łamach "Faktu" zaprzyjaźniona z Szycem i Ślotałą aktorka zdradziła, że Borys dostał reprymendę od przyszłego teścia:

- Powiedział mu, że skoro Borys poważnie myśli o Zosi, to powinien skończyć z balangami. Ma już bowiem tyle lat, że czas najwyższy, żeby się ustatkował. Szyc zapewnił, że ich związek jest poważny, ale dodał, że jeszcze jest za wcześnie na to, by wybiegać mocno w przyszłość.

Może Zofia powinna udać się do wróżki z pytaniem, co będzie dalej? Przypomnijmy, co wizjonerka powiedziała Kai Śródce: "Nieciekawie. Kariery jej nie wróżę, zwinie interes"

Reklama

A tak Szyc balanguje z mamą i dziewczyną: