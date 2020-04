"Super Express" dotarł do nowych informacji dotyczących terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Wiadomo też, do kiedy będzie trwała nauka zdalna w szkołach. Najprawdopodobniej dzieci i młodzież nie wrócą do szkół do czerwca. Sprawdźcie szczegóły.

Terminy matur i egzaminów ósmoklasisty. Poznaliśmy konkretne daty

Na tę wiadomość czekali w szczególności wszyscy uczniowie i rodzice dzieci, które w tym powinny przystąpić do egzaminów ósmoklasisty i matur. Jak już wiadomo z powodu epidemii koronawirusa, wszystko musiało zostać przesunięte. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi Ministerstwo poinformowało, że egzaminy będą mogły się odbyć najwcześniej w czerwcu. "Super Express" jeszcze przed konferencją Ministerstwa Edukacji Narodowej (ma odbyć się dziś) dotarł do szczegółów, które mają zostać na niej przekazane.

Kluczową informacją jest to, że według informacji uzyskanych przez "Super Express", dzieci nie wrócą do szkół co najmniej do czerwca. To oznacza naukę zdalną przez kolejnych kilka tygodni. Egzaminy maturalne i ósmoklasisty mają się zaś odbyć tak jak pierwotnie zakładano - czyli w połowie czerwca.

Na dzisiejszej konferencji powinniśmy poznać dokładne daty.

Przypomnijmy, że szkoły są zamknięte już od połowy marca. Od tej pory nauka odbywa się online. Z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, musiały zostać podjęte decyzje, dotyczące przełożenia matur i egzaminów ósmoklasisty.

AKTUALIZACJA



Informacje "Super Expressu" sprawdziły się tylko częściowo. Szkoły zostały zamknięte do 24 maja. Minister edukacji narodowej przedstawił oficjalne daty egzaminów, matur. Wszelkie informacje - tutaj!

Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, podczas konferencji poinformuje o nowych terminach egzaminów.

W dalszym ciągu placówki oświatowe będą zamknięte, a nauka jak dotychczas będzie odbywała się zdalnie.