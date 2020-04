Jest decyzja w sprawie szkół oraz matur i egzaminów ósmoklasisty. Oficjalne informacje!

W piątek 24 kwietnia odbyła się konferencja z udziałem Ministra Edukacji Narodowej. Dariusz Piontkowski przekazał istotne informacje dotyczące terminów egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Wiemy też, do kiedy zostało przedłużone zamknięcie placówek oświatowych. Poznaliśmy konkretne daty. Sprawdźcie szczegóły.

Szkoły zamknięte przez kolejne tygodnie, matury w czerwcu

Na te informacje z niecierpliwością czekali rodzice, ale przede wszystkim uczniowie, którzy mają przed sobą matury i egzaminy ósmoklasisty. Podczas konferencji w piątek 24 kwietnia, Minister Edukacji Narodowej podał dokładne daty przełożonych egzaminów. Wiadomo też, że szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte przez kolejne tygodnie - do 24 maja, a nauka w dalszym ciągu będzie odbywała się zdalnie.

Oto najważniejsze informacje, które zostały podane podczas konferencji:

- Egzaminy maturalne odbędą się od 8 do 29 czerwca. Nie będzie części ustnej, będą tylko matury pisemne. Będą też terminy dodatkowe dla osób, które np.: z powodów zdrowotnych nie będą mogły napisać egzaminów w czerwcu. Dodatkowy termin matur to początek lipca. Na początku sierpnia będą wyniki egzaminów maturalnych, we wrześniu zaś odbędą się egzaminy poprawkowe.

- Ósmoklasiści przystąpią do egzaminów w terminie od 16 do 18 czerwca.

- Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbędą się od 22 czerwca do 9 lipca

- Placówki oświatowe w dalszym ciągu pozostają zamknięte co najmniej do 24 maja.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym. Z tego też względu podjęto decyzję o zrezygnowaniu z ustnej części egzaminów maturalnych. Pomimo przełożenia matur o ponad miesiąc, zdaniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rekrutacja na studia powinna się odbyć bez problemu, a rok akademicki powinien rozpocząć się tradycyjnie 1 października.

Minister Edukacji poinformował również, że zamknięcie szkół może zostać przedłużone, jeżeli w dalszym ciągu sytuacja epidemiczna w kraju nie zostanie unormowana.

Przypomnijmy, że szkoły są zamknięte już od połowy marca. Od tej pory nauka odbywa się online. Z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, musiały także zostać podjęte decyzje, dotyczące przełożenia matur i egzaminów ósmoklasisty.

East News

Wiadomo już kiedy odbędą się egzaminy maturalne i ósmoklasisty

East News

Uczniowie na pewno nie wrócą do szkół jeszcze przez kilka tygodni