Galerie handlowe otworzą się w drugiej połowie maja? Padła konkretna data

Na zakupy do centrum handlowego udamy się w drugiej połowie maja? Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy "Rzeczpospolitej", pierwsze galerie handlowe informują pracowników o powrocie do pracy i podają konkretną datę, 18 maja. Jest to na razie informacja nieoficjalna, bowiem rząd jeszcze nie przedstawił kolejnych dat dotyczących odmrażania gospodarki. Sprawdźcie szczegóły poniżej.

Zobacz także: Szczyt pandemii koronawirusa w Polsce nastąpi później niż w kwietniu! Naukowcy nie mają wątpliwości - wyznaczyli nową datę

Na zakupy do galerii handlowej udamy się 18 maja?

"Rzeczpospolita" poinformowała o dacie otworzenia galerii handlowych - ma to być 18 maja. Według informacji dziennikarzy "Rz", potwierdzonych w kilku źródłach, pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają wrócić do pracy. Dotyczy to między innymi galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison.

Co więcej według "Rzeczpospolitej" do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz trafiło pismo, w którym handlowcy wystosowali postulaty, aby otwarcie galerii handlowych miało miejsce możliwie jak najszybciej. Zdaniem informatorów "Rz", wicepremier zapatruje się na to pozytywnie.

Już kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że w rządzie trwa spór pomiędzy niektórymi ministrami, dotyczący daty otwarcia galerii handlowych. Jak udało się dowiedzieć dziennikarzom "Faktu", część ministrów chce, aby centra handlowe były jak najszybciej otwarte, w celu pobudzenia gospodarki. Na to jednak podobno nie chciał zgodzić się minister zdrowia.

Przypomnijmy, że działalność galerii handlowych ograniczona jest od 14 marca. Zakupy możemy zrobić jedynie w sklepach spożywczych, zoologicznych, aptekach czy drogeriach. Wprowadzone są także limity osób. Czy 18 maja rzeczywiście wybierzemy się na większe zakupy do galerii handlowej? Czekamy na oficjalne stanowisko rządu.

East News

Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy "Rzeczpospolitej", pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że 18 maja mają się wstawić w pracy.

East News

Działalność galerii handlowych jest ograniczona od 14 marca. Zakupy możemy zrobić jedynie w sklepach spożywczych, zoologicznych, drogeriach czy aptekach.