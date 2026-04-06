Teresa i Henryk z "Sanatorium miłości" jednak nie będą razem? Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że świetnie się ze sobą dogadują i mają szansę stworzyć bliższą relację. Niestety, w najnowszym odcinku programu TVP wydarzyło się coć, co wszystko zmienia.

Ewa z "Sanatorium miłości" jasno stawia granice

Emocje w hicie TVP nie opadają. Po ostatnim odcinku, w którym Basia opuściła "Sanatorium miłości" teraz widzów skupiła się m.in. na Teresie. Chociaż jeszcze niedawno romantyczna randka Teresy w "Sanatorium miłości" zbliżyła ją do Henryka J. to teraz uczestnik zwrócił uwagę na inną kobietę z programu.

W piątym odcinku Teresa głosno podkreśliła, że nie lubi mężczyzn, którzy przekraczają jej granicę i próbują ją dotykać. Co więcej, Teresa opowiedziała o historii sprzed lat, kiedy to chłopak w szkole średniej w lany poniedziałek oblał jej plecy wodą. Uczestniczka zdradziła, że po tej sytuacji nigdy więcej się do niego nie odezwała. Henryk nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i skomentował wprost:

Przestań! tak Henryk zareagował na opowieść Teresy.

Zaskoczona wyznaniem Teresy była również Ewa, która najpierw powiedziała, że ona by wybaczyła oblanie wodą, a po chwili zaprosiła Henryka na randkę. Henryk początkowo mówił, że jego uwaga jest skupiona na Teresie, ale poźniej coraz śmielej flirtował z Ewą.

Teresa jest na pierwszym miejscu, ale Ewa zaskoczyła mnie, że wybrała mnie na randkę i nie wiem, co to się dalej wydarzy

Teresa podsumowała zachowanie Henryka

Teresa nie była zła, kiedy Ewa zaprosiła Henryka na randkę, ale później zaskoczyła szczerym komentarzem. Uczestniczka uważa, że jej koleżanka z pokoju podoba się większości mężczyzn z "Sanatorium miłości".

Wiem, że nie ma tutaj faceta, któremu by się ona nie podobała. A do wnętrza to już nawet nie zaglądają byleby z wierzchu było coś ładnego komentowała Teresa.

Podczas wspólnej aktywności na basenie Teresa i Ewa znów pokazały, że bardzo się od siebie różnią. Kiedy panowie zaproponowali masaż Teresa stanowczo odmówiła, a Ewa zachwalała masaż wykonany przez Henryka Rz.

Kiedy się można bardziej do kobiety zbliżyć, Tereska zaczyna odsuwać to wszystko komentował Henryk J. po tym, jak również zaproponował masaż Teresie.

Później cała grupa pojechała na kolejną aktywność. Wszyscy, razem z nową uczestniczką zaczęli budować mur i to właśnie wtedy Teresa nakrzyczała na Henryka J. , który jej zdaniem źle wykonywał prace budowlane.

Nie no tak nie można! Heniek, co ty robisz? Nie da się już ustawić bo przycisnąłeś następnym. Co ty zrobiłeś? Oj Heniu, ze mną już nie będziesz budował grzmiała Teresa.

Mina Henryka mówiła wszystko. Później wypalił przed kamerą:

Teresa bardzo na mnie się denerwowała

Henryk zapomniał o Teresie? Zaskoczył wyznaniem o Ewie

Henryk i Ewa wybrali się na randkę podczas której nie zabrakło tematu Teresy. Henryk powiedział wprost, że Ewa spodobała mu się bardziej niż Teresa, która jego zdaniem nie jest nim już zainteresowana. Henryk od razu zaczął flirtować z Ewą.

Jesteś przepiękną kobietą. Moje serce bije bardziej w twoją stronę mówił Henryk.

Podczas wspólnej aktywności ze wszystkimi uczestnikami Ewa i Henryk stworzyli parę na parkiecie i razem zatańczyli. Teresa poinformowała, że ze względu na żałobę po śmierci mamy nie będzie tańczyć, a to oznaczało, że Mike nie miał z kim stworzyć pary. Wtedy też we dwoje zaczęli rozmawiać o Ewie i Henryku.

Pięknie wyglądaja, oni do siebie pasują oceniła Teresa.

Nie zwracałem uwagi ani na Teresę, ani na Mike'a ponieważ byłem skupiony tylko i wyłącznie na tańcu skomentował pozniej Henryk.

Czy Henryk i Teresa będą razem? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Sanatorium miłości".

