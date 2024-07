Na początku maja na świat przyszło pierwsze dziecko Kai Śródki i Patryka Mikiciuka. Projektantka urodziła syna, któremu nadała imię Teodor, a na swoim Facebooku często dzieli się zdjęciami i przemyśleniami z życia młodych rodziców. Przypomnijmy: Śródka i Mikiciuk wyjechali na urlop po porodzie. Pokazali synka

Kaja i Patryk poświęcają małemu mnóstwo czasu i dbają o jego odpowiedni rozwód. Chłopiec ma już prawie pół roku i niedawno zaliczył swoją pierwszą wizytę... w restauracji i to nie byle jakiej, bo w modnej "U Kucharzy" Adama Gesslera. Co więcej, jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Teodor został uhonorowany stolikiem z własną wizytówką. To spore wyróżnienie, bo syn projektantki jest najmłodszym właścicielem stolika w tej restauracji.

"U Kucharzy" było pierwszym miejscem, do którego Kaja i Patryk zabrali swojego synka. Adam Gessler postanowił uhonorować wizytę małego Teodora własnym stolikiem z wizytówką "Teodor Mikiciuk Śródka". To bardzo miły gest z jego strony, bo Teodor jest najmłodszym właścicielem stolika w historii restauracji - zdradza w rozmowie z nami znajoma pary.

Miły gest ze strony Gesslera?

Śródka i Mikiciuk na urlopie z dzieckiem: