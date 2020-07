Ten tusz to numer 1 do dziennego makijażu. Teraz Rossmann wyprzedaje go za niecałe 9 zł 

Tuszy do rzęs nigdy zbyt wiele, zwłaszcza, że to po nie ze wszystkich kosmetyków do makijażu zwykle sięgamy najczęściej. Podkreślone rzęsy błyskawicznie podrasowują look nawet kiedy makijaż cery jest minimalny. Do dziennego make up’u najlepiej sprawdzają się wydłużające mascary, które dobrze rozdzielają, delikatnie pogrubiają i podtrzymuja skręt rzęs nadany zalotką. np. Volume Extreme marki Wibo, którą możesz kupić na promocji w Rossmannie.

Mat. prasowe

Idealna mascara do dziennego makijażu z Rossmanna

Tusz Volume Extreme wyposażony jest w szczoteczkę z włosia, która dociera do rzęs od samej ich nasady i porządnie je rozczesuje. Wyraźnie wydłuża włoski, a efekt pogrubienia można stopniować w zależności od ilości nałożonego produktu. Mascara daje również radę w kwestii podkręcania, choć zalotka w tym aspekcie i tak jest bezkonkurencyjna. Formuła tuszu jest intensywnie czarna i dobrze utrzymuje się na rzęsach - nie obsypuje się w trakcie dnia, ani nie odbija na dolnej powiece. Cena mascary to około 13 zł, choć teraz Rossmann wyprzedaje ją za niecałe 9 zł. Produkt został oceniony na 4 w pięciopunktowej skali na wizażu i zdobył 624 recenzje.

„Mój numer 1 wśród tuszy do rzęs. Rewelacyjnie pogrubia i wydłuża rzęsy, a przy tym ładnie je rozdziela i nie skleja! Podoba mi się też klasyczna szczoteczka (strasznie nie lubię tych silikonowych), która świetnie rozczesuje włoski.”

„Byłam zaskoczona jak dobrze poradził sobie z moimi rzęsami. Tusz super je rozdziela i pogrubia. Daje bardzo naturalny efekt. Ma też super cenę.”

„Używam tego tuszu od dłuższego czasu i jest niezastąpiony. Dzięki niemu rzęsy są ładnie wydłużone i rozdzielone. Poza tym ma wygodną szczoteczkę, niską cenę, nie kruszy się i nie rozmazuje - na pewno kupię go ponownie!” - piszą wizażanki.