Ten podkład zapewnia promienną i mocno nawilżoną cerę przez cały dzień. Teraz w Rossmannie kosztuje niecałe 13 zł

Trend na pielęgnacyjne formuły o nawilżających właściwościach na dobre zdominował rynek kosmetyków kolorowych. Z tego powodu wymagania względem produktów do makijażu są coraz wyższe. Samo maskowanie niedoskonałości to teraz zdecydowanie za mało. Ważne jest by podkłady, kremy BB czy pudry nie obciążały skóry oraz dodatkowo ją odżywiały i wspierały jej prawidłowe funkcjonowane. Przykładem produktu, który działa właśnie w taki sposób jest płynny fluid z witaminami Make-Up Academie od Bielendy.

Mat. prasowe

Witaminowy podkład z Rossmanna

Kosmetyk ma bardzo lekką konsystencję, która po nałożeniu jest niewyczuwalna na skórze. Jej wykończenie nie jest ani matowe, ani też szczególnie rozświetlające - produkt sprawia raczej, że skóra staje się promienna i lekko lśniąca, dzięki czemu wygląda bardzo naturalnie. Formuła fluidu została wzbogacona o witaminy: A, C i E, które odpowiadają m.in za zmniejszenie utraty wody z naskórka, redukcję przebarwień oraz hamowanie procesów starzenia się skóry.

Przyznam, że nie zauważyłam, by działanie podkładu było tak wielokierunkowe, ale na pewno nie zapycha porów, a skóra jest po nim gładka i nawilżona. Nie zdarzyło się również, by spowodował piekące uczucie mimo, iż nakładałam go na cerę z aktywnymi zmianami trądzikowymi. Utrzymuje się na skórze w dość dobrym stanie przez cały dzień - po kilku godzinach lekko się ściera, ale są to subtelne zmiany.

Ogromną zaletą jest też to, że nie ciemnieje po aplikacji. Występuje w trzech wariantach kolorystycznych i ma bardzo przystępną cenę - w regularnej sprzedaży kosztuje niecałe 20 zł, a teraz na promocji w Rossmannie można go zdobyć nawet za 12,99 zł. Na wizażu został oceniony na 3,1 i zrecenzowany 46 razy.

„Jestem posiadaczką problematycznej cery, ze skłonnościami do wągrów i wyprysków, ale jednocześnie suchej z odstającymi skórkami i ten podkład świetnie się u mnie sprawdził. Ma dość płynną konsystencję, dzięki czemu świetnie nakłada się go gąbeczką. Nie robi się pomarańczowy, ani nie ciemnieje na twarzy. Ponadto nie zapycha też porów.”

„Lubię go za to, że jest bardzo delikatny, zawiera witaminy i idealnie spisuje się na co dzień. Wygląda na twarzy bardzo naturalnie i nie ciemnieje, choć jego odcienie nie są zbyt jasne, więc lepiej sprawdza się na lato. Spokojnie wytrzymuje na cerze około 8-9 godzin w nienagannym stanie. Ma też bardzo przyjemny zapach.”

„Podkład ładnie wygląda na twarzy i co najważniejsze nie daje efektu maski. Jego nawilżająca formuła nie podkreśla suchych skórek i nie wchodzi w zmarszczki oraz wytrzymuje na twarzy dobre kilka godzin bez ścierania się.” - piszą wizażanki