W taki upał podkład spływa ci z twarzy? Zamień go na lekki krem BB! Niezbyt kryjący, dobrze nawilża i zadziwiająco długo utrzymuje się na skórze. Wybraliśmy najtrwalsze kremy BB do 25 zł!

Krem BB na upał

Kiedy jest gorąco, skóra błyskawicznie traci wodę i się przesusza, dlatego ważne jest, by dobrze ją nawilżać. Krem nawilżający powinien być jednak lekki, bo większość z nas ma też drugi problem - świecenie się skóry. Jak to pogodzić? Możesz używać lekkich emulsji nawilżających i podkładów matujących lub pójść na skróty i zamiast dwóch kosmetyków użyć jednego - wklepać krem BB! Ma on silne właściwości odżywcze i nawilżające, ale jednocześnie zachowuje się jak lekki podkład i pozostawia półtransparentne, idealne na lato krycie. A najlepsze jest to, że możesz go w każdej chwili odrobinę dołożyć, żeby bardziej nawilżyć cerę lub zamaskować jej niedoskonałości!

W naszej galerii zobaczysz najlepsze kremy BB w cenach do 25 zł - dla różnych rodzajów cery i o różnym stopniu krycia!