Wyprzedaże Rossmann 2020. Eyeliner i cień w jednym w wielkiej promocji! "Zakochałam się! Ma piękny połysk i trzyma się cały dzień!"

Makijaż oczu w kolorach fluo to trend, który szczególnie wybijał się na letnich pokazach. Gama kolorystyczna make up'ów w tym sezonie jest praktycznie nieograniczona. Intensywna zieleń, klasyczny niebieski, mocny róż i fiolet oraz soczyste pomarańczowe i żółte odcienie pojawiły się m.in na pokazach: Versace, Laquan Smith, Siriano czy House of Holland. Wyraziste barwy mogą być roztarte na całej powiece lub też przyjmować graficzne formy kresek wzdłuż linii rzęs lub wokół załamania powieki. Do wykonania tych różnych kombinacji nie potrzebujesz jednak dużej ilości produktów, a w zasadzie wystarczy tylko jeden.

Mat. prasowe

Eyeliner przemieniający się w cień do powiek z Rossmanna

Wonder’Swipe marki Rimmel to metaliczny eyeliner i cień do powiek w jednym. Formuła produktu jest świetnie napigmentowana. Precyzyjnym pędzelkiem bardzo łatwo wykonać kreskę (nawet bardzo cienką), a by uzyskać cień wystarczy rozprowadzić kosmetyk palcem lub za pomocą pędzla po powiece. Rozciera się bardzo równo i nie ma opcji, by na skórze powstały nierówności, czy jakiekolwiek plamy. Dobrze blenduje się też z innymi cieniami np. podczas przyciemniania zewnętrznych kącików. Eyeliner ładnie odbija światło oraz ma zauważalny metaliczny połysk, w formie cienia jest on trochę mniej intensywny. Produkt trzyma się bez zarzutu przez cały dzień i co ważne, wykonana nim kreska nie odbija na powiece. Występuje w 12 odcieniach - wśród nich są zarówno wyraziste kolory (np. żółty, różowy, fioletowy, niebieski), jak i coś dla fanów klasyki (brąz i szary). Jego standardowa cena to 45,99 zł, ale w obecnej promocji można go zdobyć w Rossmannie za 30,99 zł. Na wizażu został oceniony na 4,6/5 i zebrał 192 recenzje.

„Nigdy wcześniej nie trafiłam na tak dobrze napigmentowany, kolorowy eyeliner. Bardzo łatwo się go aplikuje - nie mam w tym wprawy, a idzie mi to naprawdę sprawnie. Opakowanie jest wygodne, aplikator bardzo precyzyjny. W miarę szybko zasycha, a w trakcie dnia pozostaję na swoim miejscu. Równie pięknie wygląda też jako cień do powiek.”

„Mam eyeliner w dwóch kolorach i jestem w nich zakochana. Obydwa są super napigmentowane i długo utrzymują się na powiece. Stosowałam je jako kreskę, ale również w wersji rozmazanej jako cień. Nie odbijają się na górnej powiece, są trwałe i bardzo wydajne oraz łatwe w aplikacji.”

„Cudowny produkt. Mocno napigmentowany, wyjątkowo łatwy w aplikacji, wydajny i bardzo trwały. Na pewno kupię go w kolejnych kolorach.” - piszą wizażanki