Jeśli myślisz, że niebieski makijaż oczu to klasyka tego rodzaju, że niewiele da się już w nim wymyślić, przygotuj się na miłą niespodziankę. Bo na wiosennych wybiegach roiło się od błękitnych makijaży, jakich świat nie widział. I w tym szaleństwie jest metoda - wszystkie są łatwe do zrobienia i… absolutnie do noszenia!

Niebieski makijaż oczu - dla kogo?

Dla wszystkich, bo jest szalenie modny! Wszystko zależy od odcienia koloru niebieskiego, jaki wybierzesz. Jedynie jeśli masz jasne, niebieskie oczy, musisz zachować ostrożność: w towarzystwie niebieskich cieni mogą się wydawać zmęczone. Dlatego wybieraj ciemniejsze, nasycone cienie, których kolor zbliżony jest do granatu. Jasny błękit posłuży za to posiadaczkom oczu szarych, a klasyczny, ciemny niebieski - brązowych. Ostre, neonowe kolory dopasują się do każdej tęczówki - przynajmniej latem! Jakie to zatem zaskakujące, świeże propozycje przygotowali na tę wiosnę projektanci? Zobacz w naszej galerii!