W ostatni piątek mieszkańcy Biskupic Oławskich zostali poinformowani o śmierci Magdaleny Majtyki. Aktorka została znaleziona martwa przez służby. Dla jej bliskich rozpoczął się prawdziwy koszmar - rodzina pogrążona jest w głębokiej żałobie, a atmosfera pełna jest napięcia i niepokoju. Szwagier Magdaleny Majtyki w rozmowie z Wirtualną Polską otwarcie przyznał, że jest to bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla jego brata i siostrzenicy. Bliscy skupiają się obecnie na opiece nad rodziną i przygotowaniach do pogrzebu. Nikt z nich nie zamierza komentować tej dramatycznej sprawy publicznie.

Trwa śledztwo ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytania

Po odnalezieniu ciała Magdaleny Majtyki, służby natychmiast rozpoczęły postępowanie wyjaśniające okoliczności śmierci aktorki. Cała sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Fabryczna. Oficjalny komunikat wrocławskiej policji jasno wskazuje, że śledztwo jest prowadzone w celu dogłębnego wyjaśnienia wszystkich aspektów tej tragedii. Rodzina utrzymuje stały kontakt z organami ścigania, oczekując na dalszy rozwój sytuacji oraz wyjaśnienia, które mogłyby pomóc im zrozumieć, co doprowadziło do tak szokującego zgonu.

W poniedziałek przekazano pierwsze wyniki sekcji zwłok Magdaleny Majtyki. Jak poinformował Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna, biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby przyczynę śmierci aktorki. Taki stan rzeczy sprawił, że biegli sądowi zlecili przeprowadzenie dalszych badań histologicznych oraz toksykologicznych. Dopiero po ich zakończeniu będzie można jednoznacznie określić, co naprawdę stało się feralnego dnia w Biskupicach Oławskich. To wstrząsająca informacja dla rodziny i całej lokalnej społeczności, która z niepokojem oczekuje na odpowiedzi.

Warto przypomnieć, że obecnie kontrowersje zaczynają budzić metody działania służb. Według ustaleń dziennikarzy „Gazety Wyborczej” policja miała zwlekać z poszukiwaniami Magdaleny Majtyki.

Szwagier Magdaleny Majtyki udzielił wywiadu po śmierci aktorki. Powiedział o trudnej sytuacji

Bliscy Magdaleny Majtyki nie kryją żalu i ogromnego bólu po utracie aktorki. Szwagier Majtyki podkreślił, że obecnie wszyscy koncentrują się na zapewnieniu opieki rodzinie, zwłaszcza córce zmarłej i jej bratu. Dla nich to niewyobrażalny dramat, a codzienne życie toczy się teraz w cieniu smutku oraz oczekiwania na jakiekolwiek oficjalne wyjaśnienia. Rodzina świadomie nie podejmuje się komentowania sprawy, uznając, że najważniejsze jest obecnie wsparcie i wzajemna obecność w tym trudnym okresie.

Jest to bardzo trudna sytuacja dla mojego brata i jego córki. W tej chwili jesteśmy skupieni na opiece nad nimi i przygotowujemy się do pogrzebu. Nikt z rodziny nie będzie komentować sprawy poinformował szwagier aktorki dla Wirtualnej Polski.

Wszystko (przyp. red. - śledztwo) idzie swoim torem i będziemy czekać na więcej informacji, i dalszy rozwój sprawy dodał.

