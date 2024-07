W czerwcu 2013 roku Patricia Kazadi i Wojciech Ezzat spotkali się w studiu by wspólnie nagrać cover Franka Sinatry "You and I". Na efekty współpracy dość długo przyszło nam czekać, bowiem właśnie przed kilkoma godzinami w sieci zadebiutował utwór z teledyskiem.

Nagrany w studio klip trochę przypomina nam pierwsze dzieło Dawida Podsiadło, które nagrał razem z Tatianą Okupnik (zobacz). Ciężko jednak określić, czy i tym razem piosenka jest jednorazowym projektem, czy jednocześnie singlem zwiastującym album finalisty 3. edycji "X-Factor".

Wróżycie Wojciechowi karierę?

