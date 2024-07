W sieci pojawił się nowy teledysk Michała Szpaka do piosenki "Rosanna" z albumu "Byle być sobą". Klip to w większości sceny z koncertów oraz jego życie podczas trasy koncertowej. Dla fanów to wielka gratka - możliwość, by zobaczyć, jak ich idol pracuje i spędza czas na co dzień.

Reklama

Za stylizacje w klipie odpowiadała stylistka Justyna Bulińska, która jest również przyjaciółką Michała Szpaka.

Nowy teledysk Michała Szpaka - Rosanna

Swój najnowszy singiel Michał Szpak zaprezentował jakiś czas temu w Dzień Dobry TVN. "Rosanna" to piękna ballada z mocnym refrenem, w którym artysta znów udowadnia, że ma głos jak dzwon. Czy nowa piosenka będzie również tak wielkim hitem jak eurowizyjne "Color of Your Life"? Jesteśmy tego pewni! Zobaczcie i posłuchajcie "Rosanny".

Zobacz także

Zobacz także: Michał Szpak jednak wygrał Eurowizję?! Tak! I mamy na to dowód!

Teledysk Michała Szpaka - Rosanna.

Tekst Michała Szpaka do piosenki Rosanna

Why? Why do I feel so bad without you here?

Please, tell me why

Why I am losing my head when you're not with me?

What should I do?

I can't forget you

What should I do?

Rosanna I call your name

Over and over

and over again

Rosanna where are you now?

How do I find you?

Please tell me how?

Do you remember? I said you a word

that I don't never

leave you alone

Rosanna I call your name

Over and over

and over and over again

Why? Why I am still so sad without you here?

Please tell me why

Why I am losing my mind when you're not with me?

What should I do?

I can't forget you

What should I do?

Rosanna I call your name

Over and over

and over again

Rosanna where are you now?

How do I find you?

Please tell me how?

Do you remember? I said you a say

that I don't never

leave you alone

Rosanna I call your name

Over and over

Over and over again

Do you remember? I said you a word

that I don't never

leave you alone

Reklama

Rosanna I call your name

Over and over

Over and over again