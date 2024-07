To jedna z najbardziej oczekiwanych premier w ostatnim czasie! W sieci pojawił się już najnowszy teledysk królowej popu. Ten dynamiczny i kolorowy klip postał do piosenki „Bitch, I''m Madonna”. Oprócz samej Madonny możemy w nim zobaczyć również wiele innych gwiazd światowej sceny muzycznej. Ten nietypowy teledysk jest odpowiedzą królowej pop na video Taylor Swift do utworu „Bad Blood”. W klipie wystąpiło wiele znanych postaci świata muzyki i mody, m.in.: Cara Delevingne oraz Ellie Goulding. Zobacz też: Nowy teledysk Taylor Swift będzie inny niż wszystkie. Pojawi się w nim grono gwiazd [FOTO]

Z kolei w obrazie Madonny widzimy takie sławy jak: Beyonce, Katy Perry, Rita Ora, Kanye West, Miley Cyrus, a także synów Madonny Rocco i Davida. Zobaczcie ten niesamowity klip!

Jak wam się podoba?

