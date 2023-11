W sieci pojawił się już najnowszy teledysk Cleo do utworu "Za krokiem krok", który jest pierwszą tak wyjątkową produkcją w Polsce. Dlaczego? Wokalistka do udziału w klipie zaprosiła największe gwiazdy TikToka! Wśród nich znaleźli się m.in. Natalia Sisik, Jarosław Kostrzewa, Kinga Sawczuk (Kompleksiara), Lena Kociszewska (Lena Moonlight), Magda Bereda, Iza i Flip Zabielscy, Patryk Zapała czy Daniel Xantos, a także Dawid Kwiatkowski z psemk Weedy oraz Qczaj!

Nowy teledysk Cleo z udziałem gwiazd TikToka!

To wyjątkowy singiel dla Cleo, bowiem wokalistka wraca do korzeni - jest to pomieszanie funku, soulu i lat 60’ w wersji vintage. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na kolejnej płycie gwiazdy, tylko następnej - bardziej „old schoolowej”. Dlaczego ten klip jest tak ważny dla piosenkarki? Jak sama napisała:

1) To pierwszy numer z mojego nowego autorskiego projektu w którym wrócę do korzeni oldschool'owych klimatów.

2) To pierwszy TIK TOK challenge teledysk w Polsce który powstał przy współpracy z najpopularniejszymi TikTok'erami w naszym kraju.

3) To pierwszy mój teledysk w którym byłam producentem/scenarzystą/organizatorem :)

Zobaczcie energetyczny klip z udziałem młodych gwiazd!

