Cleo jest jedną z najczęściej koncertujących artystek w naszym kraju! W samym maju zagra aż 11 koncertów, w sezonie wakacyjnym potrafi zaś występować aż 2 razy dziennie. Za każdy występ może zgarniać nawet 30 tysięcy złotych, a więc jej zarobki są naprawdę imponujące. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe i udział w programach rozrywkowych. Co Cleo robi z zarobionymi pieniądzmi?

Okazuje się, że wokalistka tak naprawdę nie wie, ile zarabia! W rozmowie z "Faktem" gwiazda przyznała, że nie skupia się na pieniądzach, ale wie, że nigdy nie wyda większej sumy na torebkę - woli zainwestować!

Skupiam się na pracy, która daje mi ogrom satysfakcji, te pieniążki to efekt uboczny, oczywiście bardzo pozytywny, bo mam co jeść, mogę zbudować wymarzone studio. Ale lubię inwestować pieniążki, nie wydaje na bzdury [...] Nie posiadam hiper drogiej torebki, nie byłabym w stanie wydać na torebkę 15-30 tys. złotych, to nie mieści mi się w głowie - mówi Cleo.