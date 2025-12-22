Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek i prezenterek, która słynie także z doskonałego wyczucia stylu. Jej stylizacjami chętnie inspirują się internautki i nie mamy wątpliwości, że sukienka, którą gwiazda ostatnio zaprezentowała na swoim InstaStories, znów skradnie ich serca. To model idealny na wigilię!

Katarzyna Cichopek w sukience idealnej na wigilię

Katarzyna Cichopek przyznała wprost, że wręcz zakochała się w tym modelu sukienki. Kreacja, którą zaprezentowała gwiazda ma bardzo elegancki, świąteczny charakter, łączący klasykę z nutą glamour.

Sukienka jest krótka, sięga wyraźnie przed kolano i ma lekko dopasowany krój, który podkreśla sylwetkę, ale nie jest obcisły. Kreacja jest w kolorze ecru i zdobi ją mnóstwo cekinów. Góra sukienki ma dekolt w kształcie litery V, który optycznie wydłuża szyję i dodaje elegancji. Dekolt nie jest jednak przesadnie odkryty, dzięki czemu pozostaje bardzo szykowny.

Rękawy są długie i luźniejsze, co świetnie balansuje krótką długość sukienki. Ich największą ozdobą są efektowne wykończenia piórami - miękkimi, puszystymi i bardzo dekoracyjnymi. Ten element dodaje całości wyrafinowania oraz modowego charakteru inspirowanego wieczorowymi stylizacjami. Kreacja zatem sprawdzi się nie tylko w święta, ale także na Sylwestra, co przyznaje sama Kasia Cichopek.

Dziewczyny, zobaczcie na tę sukienkę. To jest po prostu sztos! Cekiny w połączeniu z tymi piórami, piękna, elegancka i idealna na święta, ale później też na Sylwestra. Jestem zakochana w tym modelu, jest po prostu przepiękny - przyznała gwiazda

Gdzie dostać sukienkę w stylu Kasi Cichopek?

Gdzie zatem można dostać taką kreację? Udało nam się to ustalić. Model ten to sukienka Toluca marki LOU, który dostaniecie na stronie lou.pl za 899 złotych.

To sukienka, która sprawdzi się zarówno na wigilijną kolację, świąteczne spotkanie rodzinne, jak i eleganckie przyjęcie - wystarczy dobrać delikatną biżuterię i klasyczne buty, by stworzyć kompletną, świąteczną stylizację.

Fot. Instagram Katarzyna Cichopek

Fot. Instagram Katarzyna Cichopek

