Kelly Osbourne rozstała się z narzeczonym, Sidem Wilsonem ze Slipknot. Brytyjski „Daily Mail” podaje, że celebrytka zerwała zaręczyny, a informację potwierdziła osoba z jej otoczenia. Do oświadczyn miało dojść za kulisami pożegnalnego koncertu Ozzy’ego na początku lipca ub. r.

Kelly Osbourne rozstała się z ukochanym

Kelly Osbourne rozstała się z narzeczonym, Sidem Wilsonem, muzykiem zespołu Slipknot. Takie doniesienia przekazał brytyjski „Daily Mail”, a informację miała potwierdzić osoba z otoczenia celebrytki. W praktyce oznacza to koniec planów na sformalizowanie relacji, która przez długi czas była obserwowana przez fanów także dlatego, że para wychowuje wspólnie syna.

Prawdę mówiąc, ona i Sid zmagali się z problemami w związku już od jakiegoś czasu. Nie wszystko było takie, jak się wydawało. Starali się to jakoś wyprostować, przede wszystkim ze względu na dziecko, ale ostatecznie uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie. Kelly wiele przeszła w ciągu ostatniego roku. Mimo wszystko pozostaje silna i teraz skupia się na sobie i swojej roli matki

Historia miłości Kelly Osbourne i Sida Wilsona

Choć jako para spędzili razem 4 lata, historia ich znajomości sięga dużo dalej. Kelly Osbourne poznała Sida Wilsona jeszcze u schyłku lat 90., a wątek ich pierwszego spotkania łączony jest z festiwalem Ozzfest, zainicjowanym przez Sharon Osbourne.

Z czasem wieloletnia przyjaźń miała przerodzić się w uczucie, a publicznym sygnałem zmian było zdjęcie opublikowane w walentynki 2022 r. Od tamtej pory ich relacja budziła ogromne zainteresowanie fanów i mediów z całego świata. Para 3 lata temu doczekała się syna.

Niespełna 2 miesiące temu Kelly Osbourne i Sid Wilson pojawili się razem na uroczystym rozdaniu nagród Grammy. Wówczas nic nie zapowiadało, że w ich związku trwa trudniejszy czas. To dla Kelly kolejny cios po stracie ojca Ozzy'ego Osbourne'a, który zmarł 22 lipca 2025 roku.

