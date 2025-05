Nowy papież został wybrany 8 maja po godzinie 18.00. To wtedy cały świat wstrzymał oddech, kiedy oczom wszystkich ukazał się biały dym i zabiły dzwony. Niedługo potem okazało się, że papieżem został Robert Prevost 69-letni kardynał z Chicago, który przyjął imię Leon XIV. Nowy zwierzchnik Kościoła zaskoczył świat nie tylko swoim duchowym autorytetem, ale także wyjątkowym faktem dotyczącym jego obywatelstwa. Okazało się, że papież posiada podwójne obywatelstwo. Ten niespodziewany aspekt jego tożsamości budzi ogromne zainteresowanie i wywołuje pytania o przyszłość Kościoła katolickiego. Co oznacza ta sytuacja dla Watykanu i jak zareagował świat na ten niecodzienny wybór?

Nowy papież z podwójnym obywatelstwem

Papież, choć pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, to spędził tam zaledwie jedną trzecią życia, a przez większość czasu przebywał w Europie oraz w Peru i to tam otrzymał obywatelstwo. Okazuje się zatem, że nowym papieżem po raz pierwszy w historii został obywatel Stanów Zjednoczonych oraz Peru. To pierwsza taka sytuacja w historii, gdy papież posiada podwójne obywatelstwo. Warto zaznaczyć, że obie te narodowości – amerykańska i peruwiańska – mają znaczący wpływ na jego życie i historię, co przyciąga uwagę nie tylko wiernych, ale także mediów na całym świecie.

W USA został przedstawiony jako pierwszy papież w historii, który pochodzi z USA, a z kolei w Peru nie kryją radości, że to ich obywatel został głową Kościoła. Kardynał Robert Prevost przyjął imię Leon XIV i wygląda na to, że będzie papieżem, który łączy tradycję z nowoczesnością jako godny następca imiennika Leona XIII i papieża Franciszka.

Donald Trump reaguje na wybór nowego papieża

Donald Trump, znany ze swojej kontrowersyjnej polityki i bezpośrednich wypowiedzi, zareagował na wybór papieża Amerykanina z typową dla siebie otwartością i emocjami. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził radość z faktu, że Kościół katolicki wybrał papieża z tego samego kontynentu, co on. W jego ocenie, nowy papież, będący przedstawicielem Ameryki, jest symbolem zmieniającego się świata.

Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt, że jest pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki. Co za ekscytacja i wielki honor dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo wyjątkowy moment! - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social

Przyszłe spotkanie Donalda Trumpa z papieżem

„Nie mogę się doczekać spotkania”, powiedział Donald Trump, podkreślając, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Choć nie jest jeszcze jasne, kiedy dojdzie do tego spotkania, już teraz wywołuje ono spore zainteresowanie w mediach. Trump, który zyskał sławę jako osoba o wyrazistych poglądach, z pewnością będzie chciał omówić z papieżem kwestie, które łączą Kościół z amerykańską polityką.

Wiadomo, co Leon XIV zrobi jeszcze dziś. Niespodziewane wieści z Watykanu, fot. TIZIANA FABI/AFP/East News

