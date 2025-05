Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaskoczył opinię publiczną, komentując wybór nowego papieża. Trump niedawno wzbudził ogromne kontrowersje, kiedy opublikował swoje zdjęcie w stroju papieskim, co oburzyło katolików na całym świecie. Teraz wyraził swoje zdanie na temat tego, jak będzie wyglądał kościół katolicki w przyszłości. Jego słowa wzbudziły ogromne emocje!

Donald Trump niedawno po raz kolejny objął drugą kadencję i ponownie został wybrany na prezydenta. Przez te kilka miesięcy zdążył już wzbudzić ogromne emocje, ale nie zabrakło go na pogrzebie papieża Franciszka. Ostatnio Donald Trump wywołał spore kontrowersje, publikując swoje zdjęcia jako papieża, a teraz komentuje wybór nowej głowy Kościoła.

Donald Trump pogratulował kardynałowi z Chicago i nie kryje dumy, że to Amerykanin został papieżem:

Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt, że jest pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki. Co za ekscytacja i wielki honor dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo wyjątkowy moment!

- napisał Donald Trump w serwisie Truth Social