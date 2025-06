Karol Nawrocki, nowo wybrany prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, swoją drogę do najwyższego urzędu zaczynał z dala od politycznych salonów. W młodości podejmował się różnych zajęć, by samodzielnie zapracować na edukację i dalszy rozwój. Sprawdź, jaka była pierwsza praca nowego prezydenta Polski!

Reklama

Karol Nawrocki pracował w fast foodzie

Karol Nawrocki rozpoczął swoją zawodową drogę w wieku 17 lat. Zdecydował się na pracę w McDonaldzie, gdzie pracował aż 240 godzin miesięcznie. Stawka godzinowa wynosiła wtedy 3,50 zł, co dawało mu miesięczny zarobek przekraczający 700 zł. Był to jego pierwszy kontakt z rynkiem pracy, który pozwolił mu później podjąć studia.

Szybko podjąłem pracę jako 17-latek, pracowałem 240 godzin w miesiącu za 3 zł 50 gr, miałem wypłatę ponad 700 zł, która dała mi możliwość, żeby móc później studiować (...) Potrzebowałem pieniędzy... Gdy miałem 17-18 lat to pracowałem w McDonaldzie, ale podejmowałem się też innych zadań, potem pracowałem w ochronie powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z Żurnalistą.

Karol Nawrocki mieszkał w domu rodzinnym do 30-stki

Przez wiele lat Karol Nawrocki mieszkał w domu rodzinnym. Dopiero około trzydziestki zdecydował się na wyprowadzkę. Wcześniej dzielił przestrzeń domową z matką, siostrą, żoną Martą i jej synem Danielem.

Dość długo mieszkałem w swoim rodzinnym domu. Wcześniej moja żona Marta wprowadziła się z Danielem do nas. W 2010 r. wzięliśmy ślub i jeszcze po ślubie chwilę mieszkaliśmy w rodzinnym domy u mnie, w tych trzech pokojach. To był chyba 2012-13 r. wyprowadziłem się, także jako 30-latek. Chyba zawyżyłem średnią... zdradził Nawrocki.

Karol Nawrocki został prezydentem Polski

Karol Nawrocki został nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, wygrywając w drugiej turze wyborów z Rafałem Trzaskowskim. Zgodnie z oficjalnymi wynikami Państwowej Komisji Wyborczej, Nawrocki uzyskał 50,89% głosów, natomiast jego rywal – 49,11%. Różnica wyniosła zaledwie 369 591 głosów, co czyni te wybory jednymi z najbardziej wyrównanych w historii III RP. Frekwencja osiągnęła poziom 71,6%, co świadczy o wysokim zaangażowaniu społeczeństwa w proces demokratyczny – była to jedna z najwyższych w ostatnich dekadach.

Zobacz także:

Reklama