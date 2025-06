W niedzielę 1 czerwca 2025 roku odbyła się II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki, według których nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został Karol Nawrocki. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 50,89% głosów. Jego rywal, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, zdobył 49,11% poparcia.

Reklama

Wybory te były jednymi z najbardziej wyrównanych w historii III Rzeczypospolitej. Różnica głosów między kandydatami wyniosła zaledwie 1,78 punktu procentowego. Głosowanie przebiegało w całym kraju, a siedziba Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie była miejscem ogłoszenia wyników.

Szymon Hołownia komentuje wyniki wyborów prezydenckich

Po ogłoszeniu wyników głos zabrał marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. W pierwszej turze wyborów sam ubiegał się o urząd prezydenta, a w drugiej zachęcał do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. W wieczór wyborczy konsekwentnie milczał. Wreszcie zabrał głos. W swoim komentarzu pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa.

Oprócz gratulacji, Szymon Hołownia wystosował apel do nowo wybranego prezydenta. Zaapelował, by Karol Nawrocki wykorzystał swoją kadencję do zasypywania podziałów społecznych i budowania wspólnoty narodowej. Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że Polska jest mocno podzielona i wymaga mądrego przywództwa.

Gratulacje, panie prezydencie Karolu Nawrocki. Przed panem jedno, podstawowe wyzwanie: posklejanie pękniętej na pół Polski. Niech pan przyniesie Polsce pokój, nie zemstę napisał Hołownia na platformie X.

Prezydent Andrzej Duda gratuluje Karolowi Nawrockiemu:

Po ogłoszeniu wyników II tury wyborów prezydenckich 2025, urzędujący prezydent Andrzej Duda złożył gratulacje Karolowi Nawrockiemu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że kampania była „trudnym, czasem bolesnym ale niezwykle mężnym bojem o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny”. Podziękował również wszystkim kandydatom, w szczególności Rafałowi Trzaskowskiemu, za determinację i gotowość do wzięcia odpowiedzialności za kraj.

Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo! napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda.

Dziękuję też wszystkim Kandydatom w tych wyborach, w szczególności Panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Dziękuję za determinację w walce o prezydenturę. Dziękuję za gotowość wzięcia odpowiedzialności za Polskę dodał.

Wołodymyr Zełenski gratuluje Karolowi Nawrockiemu

Po ogłoszeniu wyników II tury wyborów prezydenckich 2025, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył gratulacje Karolowi Nawrockiemu. W swoim wpisie na portalu X (dawniej Twitter) Zełenski podkreślił znaczenie Polski jako fundamentu regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa oraz silnego głosu w obronie wolności i godności każdego narodu.

Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wybrania w wyborach prezydenckich. Polska, która chroni siłę swojego narodowego ducha i wiarę w sprawiedliwość, była i pozostaje fundamentem regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa oraz silnym głosem w obronie wolności i godności każdego narodu. Wzmacniając się nawzajem na naszym kontynencie, dajemy Europie większą siłę w globalnej konkurencji i przybliżamy prawdziwy i trwały pokój. Liczę na dalszą owocną współpracę z Polską i Panem Prezydentem osobiście napisał prezydent Ukrainy.

Reklama

Zobacz także: Marta Nawrocka na scenie politycznej: Kim jest nowa pierwsza dama?