Dawno już nie było w „Top Model” uczestniczki, która budziłaby tak duże emocje. Klaudia El Dursi od razu podbiła serca jurorów. Joanna Krupa tak zachwyciła się jej egzotyczną urodą i świetną sylwetką, że wręczyła jej tzw. złoty bilet (dziewczyna od razu trafiła do domu modelek). Szybko okazało się jednak, że Klaudia, choć w programie przedstawiła się jako krawcowa i mama dwójki dzieci, ma już doświadczenie w show-biznesie. Grała epizody w filmach, była wodzianką w programie Kuby Wojewódzkiego, a nawet pozowała do „Playboya”! Klaudia dzięki „Top Model” już wie, czym jest internetowy hejt.

„Był taki moment, że przez kilka tygodni nie wychodziłam z domu, bo okazało się, że kompletnie nie jestem na niego gotowa. Dziś staram się sobie tłumaczyć, że nie każdy musi mnie lubić i że do odważnych świat należy. Poza tym coraz więcej miłych sytuacji mnie spotyka", mówi.

Dziś modelka tłumaczy nam, jak trafiła do show-biznesu. Pierwszą sesję miała w wieku 13 lat, dla firmy produkującej oprawki okularów. Pięć lat później znajoma pokazała jej zdjęcia Marcinowi Mellerowi, redaktorowi naczelnemu „Playboya”. Spodobała się. I tak powstała sesja na 15-lecie magazynu.

To były czasy, kiedy „Playboy” otwierał dziewczynom drzwi do kariery. Następnego dnia po opublikowaniu zdjęć miałam zapchaną skrzynkę w telefonie. Ktoś zadzwonił od Kuby Wojewódzkiego z pytaniem, czy nie chciałabym być asystentką prowadzącego. Nie nosiłam karafki z wodą, nie byłam jakoś specjalnie roznegliżowana, to były inne czasy”, mówi nam Klaudia.