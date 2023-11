Kolejny odcinek "Top Model" już za nami! W poniedziałkowy wieczór widzowie zobaczyli najnowszą odsłonę show z początkującymi modelami. Niestety, tym razem okazało się, że z programem musiały pożegnać się aż dwie osoby. Jurorzy zdecydowali, że z show muszą zniknąć Ania Jaroszewska oraz Michał Gała!

Decyzja jurorów mocno zaskoczyła fanów "Top Model". Niektórzy internauci twierdzą, że zamiast Ani i Michała powinna odpaść Klaudia El Dursi, która według nich najgorzej poradziła sobie na sesji zdjęciowej. W sieci pojawiły się mocne komentarze!

W ostatnim odcinku "Top Model" uczestnicy m.in. wzięli udział w sesji z modelami i modelkami z poprzednich edycji show. Później pojechali do Krakowa, gdzie wzięli udział w zadaniu, w którym nagrodą była wspólna sesja reklamowa z Małgorzatą Kożuchowską. Ostatnim i najważniejszym wyzwaniem dla uczestników show TVN była sesja pod okiem stylistki Karli Gruszeckiej. Zdjęcia robiła im sama Zuza Krajewska.

Początkujący modele i modelki pozowali na tle blokowiska w oryginalnych stylizacjach. Efekty ich wspólnej pracy ocenili później jurorzy, którzy zdecydowali, kto pojedzie na Fashion Week, a kto będzie musiał pożegnać się z programem. Okazało się, że z show odpadły dwie osoby: Ania Jaroszewska i Michał Gała. Widzom nie spodobał się werdykt jury! W sieci zawrzało. Niektórzy internauci piszą wprost, że z programem powinna pożegnać się... Klaudia El Dursi!

- Katastrofa powinna Klaudia odpaść!!!!!!

- TO JEST JAKIŚ ŻART ŻE CHŁOPAK KTÓRY MIAŁ IDEALNE ZDJĘCIA NIE PRZESZEDŁ? Ma urodze stworzona do zdjec i modelingu....jakim cudem klaudia z nim wygrala

- Wyrzucenie Ani to najgorsza wasza decyzja

- Dlaczego Michał ?! On był najlepszy !! :((- komentują fani na Instagramie (pisownia oryginalna).