Lidl w swoich promocjach na wiosnę proponuje produkt, który jest hitem już od wielu lat! Parki, to kurtki, które pokochały gwiazdy! Uwielbiają je nosić Natalia Siwiec, Małgorzata Kożuchowska czy nawet Anna Lewandowska!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020: 5 najmodniejszych modeli torebek. Pospiesz się, a kupisz je jeszcze na wyprzedaży!

Parki to ponadczasowy trend, który dopasuje się zarówno do eleganckiej jak i sportowej stylizacji. Model proponowany przez Lidla posiada wygodny kaptur oraz regulację szerokości w talii, dzięki czemu może się dopasować do każdej figury. Wybierać można spośród dwóch kolorów: butelkowej zieleni i czerni. Przód kurtki zdobią szerokie kieszenie oraz zamek błyskawiczny. Produkt dostępny jest w rozmiarach od 34 do 46. Hitowy jest nie tylko krój kurtki, ale przede wszystkim jej cena. Za model, który pokochały gwiazdy, w Lidlu trzeba zapłacić jedyne 49,99 zł.

Zobacz także: Ten tusz zapewnia efekt "sztucznych rzęs"! Natura wyprzedaje go za 15 zł

Lidl proponuje hitowe kurtki na wiosnę! Parki w dwóch kolorach dostępne będą za jedynie 49,99 zł.

Mat. promocyjne

Oba modele posiadają kaptury. Kultowe parki w Lidlu będzie można wybierać z rozmiarów od 34 do 46.

Mat. promocyjne

Z czym nosić parkę?

Parki mają fason uniwersalny, co oznacza, że dostosowują się do każdego typu kobiecej figury. Kolory parek proponowanych przez Lidl będą pasowały do większości stylizacji. Nie trzeba się ograniczać do luźnych i casualowych looków, ponieważ sprawdzą się również w połączeniu z bardziej eleganckimi elementami stylizacji. Zupełnie śmiało możesz się pokusić o botki lub kozaki na obcasie, również w wersji za kolano. Zastanawiasz się co założyć pod parkę? Zazwyczaj kobiety lubią łączyć parki z legginsami czy obcisłymi jeansami (tak jak zrobiła to Anna Lewandowska), ale śmiało możesz zdecydować się również na sukienkę czy spódnicę.

Zobacz także: Lidl przecenił kultowe sneakersy Fila! To model idealny na wiosnę 2020

Parki uwielbia nosić m. in. Anna Lewandowska. Trenerka do kurtki dobrała obcisłą stylizację w kolorze czarnym oraz espadryle. Pazura dodały oryginalne okulary przeciwsłoneczne.