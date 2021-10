Te gwiazdy zupełnie zmieniły styl życia! Teraz dbają o swoje zdrowie wręcz obsesyjnie

Jeszcze nie zakończyły się plotki o romansie księcia Williama z przyjaciółką Kate , Rose Hunbary, a już pojawiły się spekulacje o kolejnym skandalu w rodzinie królewskiej. Tym razem o romans z modelką podejrzewany jest książę Harry . Jedna z brytyjskich dziennikarek uważa, że Harry zdradził Meghan jeszcze przed ślubem! Książę Harry miał romans? W Wielkiej Brytanii aż huczy od plotek o romansie Harry'ego i Sary Ann Macklin, amerykańskiej modelki znanej między innymi z kampanii dla marki Burberry. To zaskakujące, bo wydawało się, że Harry odkąd poznał Meghan zapomniał o swoim rozrywkowym życiu! Plotki o romansie księcia zaczęła Angela Levin, która sądzi, że Harry i Sarah umówili się na randkę, która skończyła się romansem. Książę miał poznać modelkę na jednej z imprez i był nią oczarowany. Jednak Sarah znała styl życia Harry'ego i nie zdecydowała się na dłuższy związek, bo książę był dla niej zbyt rozrywkowy. Co na to Meghan!? Rodzina królewska nie odniosła się do tych informacji, co jest standardową procedurą. Pałac nigdy nie komentuje tego rodzaju plotek. Jednak Meghan z pewnością nie będzie zachwycona tymi doniesieniami. Księżna przyzwyczaiła się już do plotek na swój temat, ale te idą o krok dalej! jedno jest pewne - księcia Harry'ego czeka poważna rozmowa! Zobacz także : Meghan Markle otrzymała straszny przydomek! Rodzina królewska jej nie znosi! Wyświetl ten post na Instagramie. Excited to be joining @max.lowery tonight for a panel discussion @equinox about all things Intermittent Fasting🍽. * I am sure you know Max is a...