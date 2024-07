6 z 10

Sywia Gliwa Borys Szyc

Sywia Gliwa i Borys Szyc poznali się w pierwszym dniu zajęć w akademii teatralnej. Tworzyli szalony, ale udany związek przez 4 lata. Planowali ślub. Niestety, znany ze słabości do kobiet Borys zainteresował się inną. A Sylwia nie wybaczyła zdrady. Dziś aktorka jest szczęśliwą żoną Marcina Biernackiego i mamą prawie 4-letniej córki. A Borys... no cóż. Zdążył nas przyzwyczaić do kolejnych romansów, a tym najgłośniejszych - z Kają Sródką i Zosią Ślotałą.