Taylor Swift pojawiła się na ślubie swojego fana! Gwiazda znana jest z tego, że angażuje się w akcje charytatywne i pomaga spełniać marzenia. Pomimo tego, że artystka przeżywa trudny okres w swoim życiu, ponieważ rozstała się z Calvinem Harrisem to chce dać trochę szczęścia innym. Taylor Swift w sobotę, 4 czerwca zrobiła niespodziankę swojemu fanowi i pojawiła się na jego ślubie. Dla młodej pary zaśpiewała jeden ze swoich największych przebojów "Blank Space". Jak to się stało? Siostra pana młodego napisała do gwiazdy poruszający list o śmierci mamy. Taylor Swift długo się nie zastanawiała i przyjechała na wesele. Zobaczcie filmik!

Taylor Swift zrobiła niespodziankę fanowi!

Gwiazda pojawiła się na ślubie swojego fana!